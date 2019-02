中国商人黄向墨澳洲居留权被取消 中澳角力再升级

澳大利亚媒体报道,当地政府正式拒绝中国富商黄向墨入藉澳洲的申请,同时撤消他的永久居民权,令外界担心中澳的紧张关系再次升温。





黄向墨被指与中国共产党统战部有联系,他多次向澳洲两大政党捐款,被当地媒体形容是中国干预澳洲的一个 “ 核心人物 ” 。





澳洲广播公司引述消息人士指出,当地政府数个月前已经决定拒绝黄向墨的入藉申请,也取消了他的入境许可。黄向墨现时不在澳洲境内,澳洲内政部趁他外游期间下达决定,他因此无法返回当地。





澳洲九号电视台( Nine News )早前报道指,负责处理移民申请的移民和边防部( Department of Immigration and Border Protection )以 “ 品格原因 ” 为由拒绝黄向墨的申请,也怀疑他在入藉面试期间向官员撒谎。





黄向墨多年都受到澳洲情报部门澳洲安全情报组织( Australian Security Intelligence Organisation ,简称 ASIO )关注。他被指借向澳洲最大的两个政党捐款,增加北京政府在当地的影响力。





其中,黄向墨据报向野工党一名国会议员邓森( Sam Dastyari )捐款。邓森之后在 2015 年游说工党副主席普利伯塞克( Tanya Plibersek )不要与香港泛民主派政党公民党前秘书长郑宇硕见面。邓森之后又被揭发提醒黄向墨,对方的电话可能被 ASIO 监听,邓森最终被迫辞去议员职务。





澳洲去年多次指控中国尝试干预当地政治,又响应美国的呼吁限制当地电讯商使用中国通讯科技公司华为的产品。





持澳洲护照的知名时政评论人杨恒均早前在中国被拘留,澳大利亚国防部长克里斯托弗 · 派恩( Christopher Pyne )表示,杨恒均目前受到 “ 监视居住 ” 。





法新社引述分析,指澳洲政府取消黄向墨在当地永久居民权的决定,可能令中澳关系再次紧张。但澳洲外长佩恩( Marise Payne )认为,政府取消外国人永久居留权的事件 “ 时有发生 ” ,她不认为事件會影响中澳关系。





黄向墨是谁?





黄向墨 2001 年在深圳创办玉湖集团,主要投资房地产。澳洲《悉尼晨锋报》指出,他在这个时候 “ 与其他中国富豪一样 ” ,与中国共产党建立了密切的关系,但黄向墨否认。

他在 2011 年移居澳洲,并透过公司在新南威尔斯和昆士兰等州份投资,兴建房地产项目。他五年间多次向澳洲最大的两个政党捐款,合共 270 万澳元(折合 192 万美元)。

这让他与澳洲政界建立了密切的关系。他 2013 年向悉尼科技大学捐款 180 万澳元,成立澳中关系研究院( Australia China Relations Institute ),并邀请澳洲前外长卡尔( Bob Carr )出任院长。





黄向墨在 2015 年出任澳洲中国和平统一促进会( Australian Council for the Promotion of the Peaceful Reunification of China )荣誉会长。澳洲《时代报》( The Age )和《悉尼晨锋报》分别报道,这个组织自称是一个促进中澳关系发展的非牟利组织,但它的内部文件显示它是中国共产党统战部的 “ 澳洲分部 ” 。





报道指出,这个组织在黄向墨出任荣誉会长期间,率领代表团到访北京出席统战部会议,获得中国官方称赞,并要求它继续

结织盟友、取得国际支持

。

