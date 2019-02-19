CNN：美国对华为的战争可能造成“五眼联盟”裂痕

“ 华为参与英国电信工程可能带来的任何安全风险，都是可以掌控的 ” ，这是英国国家网络安全中心 17 日对华为 “ 可能给英国电信业带来哪些潜在威胁作了全面评估 ” 后得出的结论，对此，美国有线电视新闻网（ CNN ） 18 日在其头条位置评论称 “ 美国对华为的战争可能造成 ‘ 五眼联盟 ’ 裂痕 ” 。





CNN 称，近几个月来，全球最大电信设备制造商华为（ Huawei ）一直处于守势。美国政府敦促盟友禁止该公司的技术，声称该技术可能被中国用于间谍活动。此前身为 “ 五眼联盟（美澳新英加） ” 成员的澳大利亚和新西兰已经禁止移动运营商使用华为的 5G 网络，但是包括英国在内的其他国家的政府正在评估这一情况。

CNN 称，英国政府正在对运营商计划在该国 5G 网络中使用的技术的安全性进行更广泛的审查，情报机构在其中扮演着重要角色，英国文化、媒体和体育部在周一的一份声明中说， “ 该评估正在考虑一系列选择，将于春季结束。目前还没有做出任何决定，任何相反的建议都是不准确的 ” 。





对此， CNN 评论称，如果英国政府决定华为的设备可以用于 5G ，那么英国与美国的关系可能会紧张。因为英国是与美国所建立的情报共享联盟 “ 五眼 ” 的一部分，该联盟还包括澳大利亚、加拿大和新西兰。该联盟的一名成员批准华为的技术，将削弱美国对该公司的攻势。 ”

CNN 还称，英国对待华为的态度现可能会影响德国等其他加强了对该公司产品审查的政府的决定。

话音未落，新西兰发声了。

彭博社 2 月 19 日报道，新西兰总理杰辛达 · 阿德恩（ Jacinda Ardern ）当日表示，未将华为技术有限公司排除在该国发展 5G 无线通信网络之外。

此前，新西兰情报机构即政府通信安全局（ GCSB ） 11 月时以重大国家安全风险为由，叫停电信运营商 Spark New Zealand 使用华为 5G 设备。对此，阿德恩称，新西兰政府正在逐步推进一个流程，如果 Spark 可以化解 GCSB 的顾虑，华为仍然可以参与其中。 “ 目前还未做最终决定， ” 阿德恩表示， “ 当前的状况是 Spark 还在解决所提出的问题。 ”





报道称，阿德恩否认有任何摩擦行为的发生，并表示虽然新西兰是

“

五眼

”

安全联盟国家中的一员，但新西兰独立做出决策。

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