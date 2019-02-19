美国女童被反锁车内 5名囚犯出手相救用衣架解锁

近日，美国佛州新里奇港一位1岁女童被反锁在车上，巧遇一群当时正在劳动的囚犯。其中5名囚犯见状，便过去使出以往的“看家本领”用衣架解开车锁，不到2分钟就成功救出女童，也引发了围观者们的喝彩。
据美国《世界日报》报道，美国佛州新里奇港一对夫妇开车载着1岁的女童出门，不料却意外将她反锁在车上。女童的母亲夏朵表示，她的丈夫下车时，随手将车钥匙丢在前座便关了车门。那时的气温约22摄氏度，但经过日晒，汽车内部气温很有可能在半小时内达到37摄氏度以上，女童恐有生命危险。
女童的父亲兰特里说，当时有囚犯正在附近劳动，其中5人见到他们焦急的神情，便前来帮助。他们用衣架穿过驾驶座的侧门解锁，不到2分钟就顺利救出女童。整个过程被女童的母亲录下，上传到网上后也造成一阵轰动。
当地警长诺科表示：“这是一起少见的案例，囚犯用‘手艺’救人。”但他也笑着补充：“这种情况下必须要有警官在场，并允许囚犯行动时，囚犯才可以破门入车。”囚犯们则表示：“我们当中很多人知道自己犯了错，当初做了错误的选择，但我们希望在当下的生活中做正确的事。”
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