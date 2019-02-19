虎父无犬女 杜特尔特女儿:不排除竞选菲律宾总统

虎父无犬女，菲律宾总统杜特尔特的女儿萨拉·杜特尔特目前是达沃市的市长，并在政界有着不小的名气。近日，面对“是否参加2022年菲律宾总统大选”的提问，萨拉松口了。
据《菲律宾星报》网站消息，被问及是否将在2022年投身竞选活动，萨拉回答称，并不排除这种可能性。
“这基于具体情况。也许我们可以在2021年1月制定一个截止日。”言外之意，萨拉告诉媒体，可以在2021年再询问她的意愿。
根据菲律宾的法律规定，大选于2022年5月举行，参选总统、副总统、议员和其他国家机构人员等各职位的候选人必须在2021年10月之前提交相关的候选文件。
萨拉认为，竞选总统的决定不是一夜就能作出，而需要慎重考虑，“它将由金钱、机关组织等因素决定，最重要的是智慧以及上帝的指引，如果它不适合你，对你来说将很困难。”
萨拉透露，自己时常被部分个人、组织或是支持者们贴上各种标签，她也呼吁外界不要再称呼她为“下届总统”。
“我希望人们不要那样谈论我，因为对于那些早就盯着总统职位的人，我会在他们的‘仇恨名单’中排位第一”，萨拉说，自己一直在做的，就是在父亲执政的最后三年里，为他提供帮助。
2016年5月，萨拉·杜特尔特以近58万的高票当选达沃市市长。在那之前，她曾在2010年至2013年期间担任过达沃市市长，她也是该市历史上首位女性市长。杜特尔特此前曾表态，有意让女儿萨拉“接棒”总统一职，并称萨拉是2022年菲律宾总统大选最合适的候选人。
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