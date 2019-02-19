美国考虑在朝设联络处 美媒：向关系正常化迈进





美媒称，据特朗普政府的一名官员说，美国正考虑在朝鲜设立一个联络处，这将是向美朝两国关系正常化迈出的又一步。

据美国《华尔街日报》 2 月 18 日报道，这一提议是在特朗普总统准备本月晚些时候在越南河内与朝鲜最高领导人金正恩会晤之际提出的。这名官员说，该计划还将允许朝鲜在美国开设办事处，但目前尚不清楚朝鲜对此计划有何想法。

一些前官员说，在不减轻特朗普政府希望在朝鲜放弃核武库和导弹武库之前对其施加的经济压力情况下，开设联络处可能是改善两国关系的一种方式。

曾在奥巴马政府期间担任国家安全局大规模杀伤性武器事务的高级官员加里 · 萨莫雷说： “ 在一定程度上，这是一种象征性姿态，表明我们的关系有所改善。 ”

萨莫雷还说： “ 从实际情况看，这是一个好主意，因为如果我们派出核查人员，他们就需要一个行动基地。 ”

美国朝鲜政策特别代表斯蒂芬 · 比根上月发表讲话说，除非朝鲜放弃核武器，否则美国不会正式解除制裁。





与此同时，比根表示，美国可以在朝鲜开始拆除其核武库和导弹库的时候采取措施，不过他没有详细说明这些措施可能是什么。

特朗普政府的该名官员还说，在峰会前，比根在河内与朝鲜领导人会晤时，联络处的想法可能会得到进一步讨论，这似乎只是一揽子谈判提议的一部分。

报道指出，设立联络处的想法并不新鲜。 1994 年，克林顿政府制定了一项协议，要求朝鲜冻结并最终销毁其钚生产能力。当时，双方还讨论了建立联络处的问题。

然而，萨莫雷回忆说，由于朝鲜安全部门说，他们不会允许在没有朝方检查的情况下让美国使用外交邮袋携带材料和文件，所以设立这办事处的计划失败了。

美国国务院和朝鲜没有立即对置评请求作出回应。

美国国务院前高级官员罗伯特 · 艾因霍恩曾就朝鲜的导弹计划与朝鲜进行过谈判，他说： “ 设立联络处对双方都有价值，但我不确定朝鲜是否比过去更容易接受这个想法。 ”









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