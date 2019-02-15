禁华为将延缓5G建设？加国两大电信CEO：不会

在美国主导之下，多国纷纷对使用中国电信技术商华为的5G网路技术产生疑虑；有声音指，华为已深入各国电信发展，若禁华为，将延缓5G网路基础布署。加拿大主要电信公司研科（Telus）和贝尔加拿大（BCE Inc.）执行长双双表示，禁用华为“不会”影响推出5G网路的时机。
研科周四发表去年最后一季和年终财报，文件中虽提到，无法精准预测政府对5G网路安全的审查结果，禁用华为可能会使5G网路设置的成本增加、时间延长，但执行长安特维斯托（Darren Entwistle）在与分析师的电话会议中强调，5G网路基础建设已踏入最终阶段，禁用华为5G设备“不会影响研科将5G推入市场的时机”。研科预计在2020年下半年前推出5G网路。
上周，贝尔加拿大公司执行长寇柏（George Cope）也做出同样声明。寇柏强调，公司有能力管理所有潜在发展，不会有财务或建设延迟问题。
安特维斯托和寇柏都表示，还没有决定配合的5G服务供应商。除了中国华为，还有瑞典爱立信（Ericsson）、芬兰诺基亚（Nokia）和南韩三星（Samsung）可以选择。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost