禁华为将延缓5G建设？加国两大电信CEO：不会

在美国主导之下，多国纷纷对使用中国电信技术商华为的 5G 网路技术产生疑虑；有声音指，华为已深入各国电信发展，若禁华为，将延缓 5G 网路基础布署。加拿大主要电信公司研科（ Telus ）和贝尔加拿大（ BCE Inc. ）执行长双双表示，禁用华为“不会”影响推出 5G 网路的时机。





研科周四发表去年最后一季和年终财报，文件中虽提到，无法精准预测政府对 5G 网路安全的审查结果，禁用华为可能会使 5G 网路设置的成本增加、时间延长，但执行长安特维斯托（ Darren Entwistle ）在与分析师的电话会议中强调， 5G 网路基础建设已踏入最终阶段，禁用华为 5G 设备“不会影响研科将 5G 推入市场的时机”。研科预计在 2020 年下半年前推出 5G 网路。





上周，贝尔加拿大公司执行长寇柏（ George Cope ）也做出同样声明。寇柏强调，公司有能力管理所有潜在发展，不会有财务或建设延迟问题。





安特维斯托和寇柏都表示，还没有决定配合的 5G 服务供应商。除了中国华为，还有瑞典爱立信（ Ericsson ）、芬兰诺基亚（ Nokia ）和南韩三星（ Samsung ）可以选择。





研科

3G

和

4G

网路的非核心设备供应商是华为，和贝尔加拿大共用通信基地塔，但塔上装置各自独立。（苹果日报）

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