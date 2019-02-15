港媒：中国就孟晚舟案提议美国平行对话

港媒报导，中国和美国的贸易谈判代表上月底在华盛顿商议时，中方建议美方就引渡华为副董事长孟晚舟一事举行平行对话。





根据英文南华早报 15 日报导，中方提出建议的目的，就是要解决孟晚舟的引渡问题。





但报导没有进一步透露详情，并表示正在北京举行的新一轮中美贸易谈判中，未知华为事件是否为谈判重点。





对于正在北京举行的中美贸易谈判，报导引消息指出，双方对主要议题的看法相差很远，包括美方要求北京承诺给予美国产品同等进入市场的权利，以及保护智慧财产权。





孟晚舟是华为技术有限公司副董事长兼首席财务官，也是华为创办人任正非的女儿。去年 12 月 1 日，加拿大应美国要求，在温哥华逮捕了孟晚舟，目前案件处于引渡美国的审讯阶段。





孟晚舟被捕后，北京当局也拘捕了两名加拿大公民，被外界视为为对加国的报复。

今年 1 月 28 日，美国司法部以涉嫌窃取贸易机密及违反美国对伊朗制裁等 23 项罪名起诉孟晚舟，而加拿大据说已接获美国引渡孟晚舟的要求。





除了贸易争端外，目前华为和孟晚舟事件已成为中美另一个具爆炸性的冲突点。





在孟晚舟被捕后，美中展开了贸易谈判，以解决对美的贸易赤字问题；外界关注孟晚舟被捕一事是否也在双方谈判议题之中。





不过，美方打击华为的立场相当明显。近月来，美方已公开要求多个盟国停止使用华为的第

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代通讯设备。（中央社）

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