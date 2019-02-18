中美或发展独立科技生态系统 迫使其他国家二选其中

全球领先的主动型投资管理公司 -- 安联投资周一称，中国与美国长远而言可能出现科技冷战，两国有机会发展独立的科技生态系统，从而禁止对方使用自身的供应链，迫使其他国家二选其中。





安联投资亚太区股票首席投资总监陈致强向记者表示，中美 90 天贸易谈判期即将结束，预料美国寻求降低贸易逆差以及知识产权保护的诉求将会实现，但针对国有企业补贴等的中国经济结构议题则会处于胶着状态，而科技问题最终会演变为科技冷战。





“ 市场应该预期最终会出现两套科技生态系统，一方主要为西方国家，另一方是中国及部分新兴市场国家，情况犹如 2G 时代的 GSM 与 CDMA 。 ” 他说。





该行认为，中美两国在当前的谈判期或可达成贸易协议，避免关税进一步提高，但双方互不信任将加剧地缘政治紧张局势，影响全球科技业供应链。





陈致强称，凭藉中国制造 2025 和一带一路的举措，预计中国将继续加强投资科技及其他相关行业的技术研发，中国的研发投资将很有可能于 2020 年超越美国。





去年贸易纷争不断和政治局势不稳，令市场回报转向负面。近期由于美元前景转弱以及贸易战全面爆发的忧虑减退，促使环球资金从发达国家重新流向亚洲新兴市场。





陈致强指出，亚洲市场在过去数周的表现非常有趣，尽管企业盈利下调趋势持续，股票价格却不断往上走，似在反映下半年盈利改善的景气。





他说， “ 只要美国经济继续增长而非衰退，从过往经验看，亚洲股票的市帐率可望在现时大约 1.4 倍的水平反弹 25-26% 。 ”





该行认为，中国采取多管齐下的经济刺激措施，包括下调存款准金率和加强贷款机制从而带动国内流动性，将有助稳定经济增长并提振市场投资情绪。（路透社）

Twitter

sgnypost





