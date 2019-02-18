中国发布粤港澳大湾区规划纲要 2022年综合实力显著增强

中国国务院周一印发粤港澳大湾区发展规划纲要，规划近期至 2022 年，远期展望到 2035 年，提出到 2022 年，粤港澳大湾区综合实力显著增强，区域内生发展动力进一步提升，发展活力充沛、创新能力突出、产业结构优化、要素流动顺畅、生态环境优美的国际一流湾区和世界级城市群框架基本形成。





新华社周一刊发的规划刚要提出，巩固和提升香港国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽地位，强化香港全球离岸人民币业务枢纽地位、国际资产管理中心及风险管理中心功能，支持香港开发更多离岸人民币、大宗商品及其他风险管理工具。





支持香港机构投资者在大湾区募集人民币资金投资香港资本市场，参与投资境内私募股权投资基金和创业投资基金；推进 “ 广州－深圳－香港－澳门 ” 科技创新走廊建设，共建粤港澳大湾区大数据中心和国际化创新平台。





规划支持广州完善现代金融服务体系，建设区域性私募股权交易市场，建设产权、大宗商品区域交易中心；有序推进金融市场互联互通，逐步扩大大湾区内人民币跨境使用规模和范围；大湾区内银行机构可开展跨境人民币拆借、人民币即远期外汇交易以及相关衍生品、理财产品交叉代理销售业务。大湾区内的企业可按规定跨境发行人民币债券，扩大香港与内地居民和机构进行跨境投资的空间





新华社刊登的评论员文章称，建设好粤港澳大湾区，关键在创新。大湾区是在一个国家、两种制度、三个关税区、三种货币的条件下建设的，国际上没有先例。





要发挥先行先试作用，勇于解决与发展不适应的体制机制障碍和法规制度束缚。

在

“

一国两制

”

框架下，发挥粤港澳综合优势，创新体制机制，促进要素流通，推动大湾区内各城市合理分工、功能互补，提高区域发展协调性，促进城乡融合发展。注重用法治化市场化方式协调解决大湾区合作发展中的问题，让创新的动力充分涌流，让市场主体活力充分展现。（路透社）

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