美总统特朗普若祭出国家紧急状态争取筑墙经费 恐难免法律面激战

如果美国总统特朗普决定以宣布国家进入紧急状态的方式，绕过国会制定支出政策的权力，藉此取得修筑美墨边境墙的经费，他几乎免不了要面对法律上的挑战。





法律学者表示，这样的举措会产生什么结果目前仍不清楚，但一致认为法庭上的考验可能聚焦于美墨边境是否存在紧急状况，以及总统动用纳税人资金的权限。





特朗普对两党为避免政府停摆重演提出的边境安全议案并不满意，因为其仅部分满足了他对边境墙拨款的要求。白宫表示特朗普将签署这项法案，但也将宣布国家进入紧急状态，试图争取筑墙经费。





这样做可能引发旷日费时法律攻防，搞不好要一路打到 2020 年特朗普争取竞选连任，同时为批评人士壮胆，他们已对特朗普的集权倾向和决策中不可预见的转向提出指责。





民主党议员已经宣示将发起法律挑战。他们拒绝拨款给特朗普兴建边境墙，因他们认为此举浪费钱又没有必要。





特朗普 2016 年竞选总统的主要诉求，就是兴建边境墙，并由墨西哥买单。墨西哥政府已经拒绝付款。





根据美国宪法，有关花费纳税人资金以及制定政策的决定通常是由国会做出。





但 1976 年的一项法案让总统在国家进入紧急状态时可以绕过国会，变更资金运用方向。法律专家指出，国家紧急法 (National Emergencies Act) 并未对 “ 紧急 ” 事项做出定义，让总统有很大的裁量空间。





该法案明定国会有权推翻总统关于紧急状态的决定，但需要参众两院皆采取行动，然而由于参议院仍由特朗普所属的共和党所主导，众议院由民主党掌控，要参众两院一起行动恐有困难。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





