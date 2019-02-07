特朗普在国情咨文中誓言将修筑边境墙 盛赞美国正发生经济奇迹

美国总统特朗普周二在国情咨文演讲中誓言要修筑边境墙，这是民共两党严重分歧的根源，并称民主党试图进行 “ 荒谬的党派调查 ” ，可能损害美国的繁荣。





特朗普在美国国会参众两院联席会议上发表讲话。目前国会在他要求民主党停止反对为美墨边境墙拨款的问题上面临政治分歧，他表示边境墙是阻止非法移民和走私毒品所必须的。





在 82 分钟的演讲中，他概述了自己在政治方面的优先事项，但没有提供具体的政策细节。





特朗普称非法移民是 “ 一场迫在眉睫的国家危机 ” ，但他没有宣布边境进入紧急状态，紧急状态将使他得以绕过国会获得筑墙资金。相反，他敦促民主党和共和党在 2 月 15 日的最后期限之前达成妥协。





特朗普在没有提供证据的情况下警告说，民主党调查他的政府的努力，以及美国卷入海外战争的可能性，将危及美国经济。





“ 美国正在发生经济奇迹，唯一能够阻止奇迹发生的是愚蠢的战争、政治或荒谬的党派调查， ” 他说。





除了称赞经济成就 —— 失业率接近 50 年来的最低水平，其中包括制造业就业出现增长 —— 特朗普在演讲中没有提及进一步刺激经济增长的新举措。各界认为， 2019 年初美国经济增长放缓。





特朗普发表演讲的过程中，金融市场交投大多淡静。 “ 讲话很平淡，没有具体内容， ” Inverness Counsel 的首席投资策略师 Tim Ghriskey 表示。





** 外交政策重点 **





从中国到委内瑞拉，再到阿富汗，特朗普演讲的大部分内容都是关于外交政策的。他说，如果北京同意进行 “ 真正的结构性变革 ” ，就有可能与中国达成贸易协议。目前全球最大的两个经济体正在进行谈判，试图达成一项协议以结束贸易战。





尽管在说服朝鲜放弃核武器计划方面没有取得具体进展，但特朗普表示，他与朝鲜领导人金正恩的第二次峰会将于 2 月 27 日和 28 日在越南举行，峰会地点要么在河内，要么在达南。





特朗普盛赞他领导的政府和阿富汗塔利班反叛分子之间正在进行的和平努力。他说，如果能达成协议，他将能够从阿富汗撤回部分美军，自 2001 年发生 911 袭击后，美国在阿富汗进行了长达 17 年的战争。





“ 随着我们在这些谈判中取得进展，我们将能够减少在阿富汗的驻军，把重点放在反恐上， ” 他说。





他还赞扬了盟军在打击叙利亚境内的伊斯兰国激进分子方面取得的进展，并重申了从该地区撤军的计划。





“ 伟大的国家不会无休止地打仗， ” 特朗普说。他的撤军计划遭到许多国会共和党人的反对。





特朗普还谴责了委内瑞拉总统马杜罗。在去年有争议的选举之后，美国和一些拉美和欧洲国家指责马杜罗是非法领导人。





** 表现出妥协精神 **





特朗普在演说中还表现出了妥协的精神，特别是在降低处方药价格和为 1 万亿美元美国公路、桥梁和其他基础设施升级改造计划提供资金等方面。





但特朗普和他的对手是否会贯彻这种精神还远未可知，因为双方都坚守着长期以来的立场，都在为 2020 年的大选做准备，都不愿让对方取得政治胜利。





让两党分裂的是特朗普坚持要为边境墙提供资金。





“ 简而言之，边境墙会有效，边境墙会拯救生命。因此，让我们共同努力，做出妥协，达成一项真正让美国安全的协议， ” 特朗普说。





“

我们生来自由，我们将保持自由。今晚，我们重申我们的决心，美国永远不会成为一个社会主义国家，

”

特朗普说。

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路透社

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