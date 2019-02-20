美国总统特朗普希望朝鲜终止核计划 但并不着急

美国总统特朗普周二表示，他希望朝鲜结束其核计划，但他并不着急，而且没有要求平壤最终实现无核化的紧迫时间表。





特朗普将于 2 月 27 日和 28 日在越南与朝鲜领导人金正恩进行第二次会晤。





特朗普在白宫举行的一次活动上对记者说，对朝鲜的制裁将继续存在，并指出平壤最近没有进行核试验及火箭试验。





“ 我不急。没有测试活动。只要没有测试，我就不急。如果有测试，就是另外一回事了， ” 他说。





“ 我只是希望看到朝鲜最终实现无核化， ” 他还说。





周二稍早，特朗普与韩总统文在寅在电话中讨论了美朝峰会，特朗普打算周三与日本首相安倍晋三进行讨论。





文在寅办公室官员说，他在电话中向特朗普表示，如果朝鲜加快无核化，韩国愿意开放与朝鲜的经济交流。





根据文在寅发言人 Kim Eui-kyeom 发布的声明稿，文在寅对特朗普表示愿意尽一切努力，从韩朝铁公路互通到其他半岛上各种经济合作等来帮助无核化进程。





“ 如果特朗普总统开口要求，如果这么作能够减轻美国负担，我们愿意承担这个角色， ” 文在寅说。





根据该声明稿，文在寅说正是特朗普的 “ 领导能力和坚定决心 ” 促成了迄今为止与朝鲜的艰难谈判。





他还说，特朗普正在 “ 克服过去 25 年的外交挫败，即谈判毫无成果却增强了朝鲜核武和导弹能力。 ”





文在寅对特朗普的赞赏呼应了这位美国总统对自身的评价。特朗普最近还说他应该获得诺贝尔和平奖。

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路透社

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