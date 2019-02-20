    • 2019年2月20日

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    美国总统特朗普希望朝鲜终止核计划 但并不着急

    星期三, 二月 20, 2019

    美国总统特朗普周二表示，他希望朝鲜结束其核计划，但他并不着急，而且没有要求平壤最终实现无核化的紧迫时间表。

    特朗普将于227日和28日在越南与朝鲜领导人金正恩进行第二次会晤。

    特朗普在白宫举行的一次活动上对记者说，对朝鲜的制裁将继续存在，并指出平壤最近没有进行核试验及火箭试验。

    我不急。没有测试活动。只要没有测试，我就不急。如果有测试，就是另外一回事了，他说。

    我只是希望看到朝鲜最终实现无核化，他还说。

    周二稍早，特朗普与韩总统文在寅在电话中讨论了美朝峰会，特朗普打算周三与日本首相安倍晋三进行讨论。

    文在寅办公室官员说，他在电话中向特朗普表示，如果朝鲜加快无核化，韩国愿意开放与朝鲜的经济交流。

    根据文在寅发言人Kim Eui-kyeom发布的声明稿，文在寅对特朗普表示愿意尽一切努力，从韩朝铁公路互通到其他半岛上各种经济合作等来帮助无核化进程。

    如果特朗普总统开口要求，如果这么作能够减轻美国负担，我们愿意承担这个角色，文在寅说。

    根据该声明稿，文在寅说正是特朗普的领导能力和坚定决心促成了迄今为止与朝鲜的艰难谈判。

    他还说，特朗普正在克服过去25年的外交挫败，即谈判毫无成果却增强了朝鲜核武和导弹能力。

    文在寅对特朗普的赞赏呼应了这位美国总统对自身的评价。特朗普最近还说他应该获得诺贝尔和平奖。(路透社)

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