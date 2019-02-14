料中美较大机会延长贸易谈判 下半年可望达成协议

新加坡大华银行发表报告称，中美延长贸易谈判仍然是其基本情景预测，发生的机会率为65%，与去年9月预测的一致。该行预期，两国下半年将达成更全面的贸易协议，然而中美之间的问题仍远未解决，并将在未来几年继续存在。
报告相信，随着美国总统特朗普将投入其2020年总统竞选连任工作，中美贸易及其他相关问题于今年底或变得没那么重要；假如特朗普连任，他将会在其第二任期内对中国问题展开另一轮的针对行动。
美国财长努钦和美国贸易代表莱特希泽周二抵达北京，周四和周五将会晤中国国家主席习近平的最高经济顾问、国务院副总理刘鹤。周一，中美两国已经开始了副部长级的会谈。而3月1日是美国将把2,000亿美元中国输美商品的关税从10%提高到25%的最后期限。
大华银行预期，其基本预测为谈判可能从3月1日的限期延长一至三个月，关税税率及关税产品范围仍将维持在目前的水平，但期间两国官员可能会宣布达致一些成果，例如中国向美国购买更多产品，但更全面的贸易协议可能要到下半年才能实现。
另一方面，大华银行将中美贸易谈判可能出现最坏情况（即贸易谈判破裂导致摩擦升级）的机会率由原来的35%降至25%。
报告预测，假如延长谈判，对2019年全球GDP的影响为负0.3个百分点。对金融市场可能的影响，预测标普500指数.SPX将在2,650-2,800点之间徘徊；美国10年期债息处于2.65-2.75%之间水平；而美元/人民币则在6.6-6.9之间上落。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost