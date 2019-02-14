    • 2019年2月14日

    Home Business China global 料中美较大机会延长贸易谈判 下半年可望达成协议

    料中美较大机会延长贸易谈判 下半年可望达成协议

    星期四, 二月 14, 2019 , ,

    新加坡大华银行发表报告称，中美延长贸易谈判仍然是其基本情景预测，发生的机会率为65%，与去年9月预测的一致。该行预期，两国下半年将达成更全面的贸易协议，然而中美之间的问题仍远未解决，并将在未来几年继续存在。

    报告相信，随着美国总统特朗普将投入其2020年总统竞选连任工作，中美贸易及其他相关问题于今年底或变得没那么重要；假如特朗普连任，他将会在其第二任期内对中国问题展开另一轮的针对行动。

    美国财长努钦和美国贸易代表莱特希泽周二抵达北京，周四和周五将会晤中国国家主席习近平的最高经济顾问、国务院副总理刘鹤。周一，中美两国已经开始了副部长级的会谈。而31日是美国将把2,000亿美元中国输美商品的关税从10%提高到25%的最后期限。

    大华银行预期，其基本预测为谈判可能从31日的限期延长一至三个月，关税税率及关税产品范围仍将维持在目前的水平，但期间两国官员可能会宣布达致一些成果，例如中国向美国购买更多产品，但更全面的贸易协议可能要到下半年才能实现。

    另一方面，大华银行将中美贸易谈判可能出现最坏情况（即贸易谈判破裂导致摩擦升级）的机会率由原来的35%降至25%

    报告预测，假如延长谈判，对2019年全球GDP的影响为负0.3个百分点。对金融市场可能的影响，预测标普500指数.SPX将在2,650-2,800点之间徘徊；美国10年期债息处于2.65-2.75%之间水平；而美元/人民币则在6.6-6.9之间上落。

    但假如最坏情况发生，对2019年全球GDP的影响为负1个百分点；标普500指数将跌向2,400点；美国10年期债息跌向2.5%；而美元/人民币则升至7.0以上。（路透社）

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签： , ,