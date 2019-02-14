料中美较大机会延长贸易谈判 下半年可望达成协议

新加坡大华银行发表报告称，中美延长贸易谈判仍然是其基本情景预测，发生的机会率为 65% ，与去年 9 月预测的一致。该行预期，两国下半年将达成更全面的贸易协议，然而中美之间的问题仍远未解决，并将在未来几年继续存在。





报告相信，随着美国总统特朗普将投入其 2020 年总统竞选连任工作，中美贸易及其他相关问题于今年底或变得没那么重要；假如特朗普连任，他将会在其第二任期内对中国问题展开另一轮的针对行动。





美国财长努钦和美国贸易代表莱特希泽周二抵达北京，周四和周五将会晤中国国家主席习近平的最高经济顾问、国务院副总理刘鹤。周一，中美两国已经开始了副部长级的会谈。而 3 月 1 日是美国将把 2,000 亿美元中国输美商品的关税从 10% 提高到 25% 的最后期限。





大华银行预期，其基本预测为谈判可能从 3 月 1 日的限期延长一至三个月，关税税率及关税产品范围仍将维持在目前的水平，但期间两国官员可能会宣布达致一些成果，例如中国向美国购买更多产品，但更全面的贸易协议可能要到下半年才能实现。





另一方面，大华银行将中美贸易谈判可能出现最坏情况（即贸易谈判破裂导致摩擦升级）的机会率由原来的 35% 降至 25% 。





2019 年全球 GDP 的影响为负 0.3 个百分点。对金融市场可能的影响，预测标普 500 指数 2,650-2,800 点之间徘徊；美国 10 年期债息处于 2.65-2.75% 之间水平；而美元 / 人民币则在 6.6-6.9 之间上落。 报告预测，假如延长谈判，对年全球的影响为负个百分点。对金融市场可能的影响，预测标普指数 .SPX 将在点之间徘徊；美国年期债息处于之间水平；而美元人民币则在之间上落。





但假如最坏情况发生，对

2019

年全球

GDP

的影响为负

1

个百分点；标普

500

指数将跌向

2,400

点；美国

10

年期债息跌向

2.5%

；而美元

/

人民币则升至

7.0

以上。（路透社）

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