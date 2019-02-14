欧盟更新洗黑钱名单 沙特巴拿马在列

欧盟委员会周三宣布，把沙特阿拉伯、巴拿马、尼日利亚和另外数个国家和地区，列入洗黑钱黑名单内，指这些国家和地区对付洗黑钱和恐怖主义资金来源的法例寛松或执法不力，构成威胁。沙特政府迅速作出回应，对欧盟的决定表示遗憾，而数个欧盟成员国和英国均表达忧虑，担心它们与沙特的经济关系会受到影响。





这是继欧洲数家银行爆发丑闻之后，欧盟为了加强打击洗黑钱勾当而采取的一部分行动。沙特政府透过官方通讯社发表声明，对欧盟的决定表示遗憾。声明指出：“沙特阿拉伯承诺对付洗黑钱及恐怖主义资金来源，那是战略性优先项目。”巴拿马政府也作出回应，要求欧盟把该国剔出名单，因为巴拿马政府最近已通过更严厉的规例，应付洗黑钱行为。





被列入这份黑名单的国家和地区，除了声誉和国际形象受损外，还令它们与欧盟的金融及经贸关系变得复杂。欧盟成员国的银行处理黑名单内国家和地区的金钱往来时，要做多几重审查及核实措施。





在欧盟最新公布的洗黑钱黑名单内，总共有 23 个国家和地区，比之前的 16 个增加了 7 个。欧盟指这些国家和地区处理洗黑钱和恐怖主义资金来源时，有战略上的缺陷和不足。其他新加入名单内的国家和地区还有利比亚、博茨瓦纳、加纳、萨摩亚、巴哈马群岛和 4 个美国属土，包括美属萨摩亚、美属处女岛、波多黎各和关岛。





其余被列入黑名单的国家和地区有阿富汗、北韩、埃塞俄比亚、伊朗、伊拉克、巴基斯坦、斯里兰卡、敍利亚、千里达和多巴哥、突尼斯及也门。波斯尼亚、圭亚那、老挝、乌干达和瓦努阿图则被剔出名单外。





欧盟

28

个成员国现时有

1

个月时间（可延长至

2

个月），通过及采纳这份新名单。提议这份新名单的欧盟司法专员尧罗娃表示，她有信心各成员国会通过这份新名单。她形容洗黑钱勾当有如野火燎原，在银行业内蔓延，要刻不容缓采取行动去对付。（星岛日报）

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