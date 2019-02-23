微软员工抗议公司为美军方提供新技术:帮人们杀人

22 日， 50 多名微软员工发布了一封致微软首席执行官萨蒂亚 • 纳德拉和布拉德 • 史密斯的信，要求取消与美国军方签订的提供 “ 增强现实技术 ” （ AR ）合同，称这项合作已经 “ 越线 ” ，他们拒绝参与 “ 战争和压迫 ” 。

“ 今日俄罗斯 ” （ RT ） 23 日报道称，去年，微软与军方签订了一份价值 4.79 亿美元的合同，以交付一套集成的视觉增强系统（ IVAS ）技术。

在 22 日被发布的这封信中，员工们对这单合同表示抗议。这些员工在抗议书中写道： “IVAS 系统是为了帮助人们杀人。它将被部署到战场上，通过把战争变成 ‘ 电子游戏 ’ ，而使士兵们远离战争的残酷与流血的现实。 ” 员工们还表示，他们不是被聘来制造武器的，并要求公司更加严格控制他们劳动成果的去向。





报道称，微软公司接受了员工的这次抗议，但表示该公司一直是透明的，并对员工的反馈持开放态度。

微软公司发言人在一份回应请愿书的声明中说： “ 我们一直很感谢员工的反馈，并提供了许多渠道，以便听到员工们的声音。事实上，我们在整个秋季受到了许多员工的来信。正如我们所说的，我们将致力于向美国国防部提供我们的技术，合同的对象包括美国陆军。 ” 这份声明中还承诺，微软还将继续参与讨论人工智能与军队间的 “ 重要伦理与公共政策问题 ” 。

RT 称，越来越多的美国科技巨头公司员工公开反对其公司与美国情报机构或五角大楼间的业务往来，其中包括苹果、谷歌、亚马逊等。去年 6 月，谷歌就曾因其员工的愤怒不得不退出与五角大楼的合同。

然而，

RT

表示，微软公司似乎仍坚持与五角大楼合作。去年

12

月，微软公司总裁曾表示，微软将

“

向美国军方提供现有最好的技术

”

。

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