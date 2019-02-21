美中在欧洲交锋 欧盟高管称必须评估华为的风险

欧盟正面临来自美国和中国的压力，两国就是否应该禁止华为的设备展开了激烈交锋。欧盟（ EU ）执委会副主席安西普（ Andrus Ansip ）周三表示，尽管没有证据显示华为从事间谍活动，但欧盟仍必须评估使用华为电信设备的风险。





全球最大的电信设备公司华为因与中国政府的关系而受到西方的密切关注。美国尚未拿出任何华为从事间谍活动的证据，但指出中国的《情报法》规定中国国内任何组织和公民要 “ 依法支持、协助和配合国家情报工作 ” 。





兼任欧盟数码市场事务执委的安西普表示，华为受制于中国情报法律的事实令人担忧。

“ 由于这些情报方面的法规，我们必须应对风险评估。当我们有足够的确凿证据向公众提供时，就已经太晚了， ” 安西普在一次网络安全会议上表示。





在围绕华为展开的全球科技战中，欧盟面临来自美国和中国的压力，其成员国尚未达成一致的解决方案。





美国政府正督促其欧洲盟友阻止无线运营商使用华为的技术和设备。美国副总统彭斯周六在慕尼黑国际安全会议上表示， “ 中国的法律要求（华为这样的公司）为北京庞大的安全机构提供方便可以获取其网络和设备中的任何数据。 ”





随后上台的中国国务委员杨洁篪对此展开猛烈回击，督促欧洲把自己的利益摆在优先位置。





“ 中国法律不要求企业安装后门或收集情报， ” 杨洁篪用英语说道。 “ 华为作为一家公司正与欧洲国家密切合作 ” 。





目前，欧盟 28 个成员国在如何保护其通讯系统方面都有不同的政策，使得华为抢先一步在东欧和部分在债务危机期间接受中国投资的国家中扩展市场，替换华为的设备来升级网络意味着更多的运营挑战和成本。





在双重压力下，一些较小的欧盟成员国希望欧盟采取统一立场，避免自己成为中国报复的目标。





“5G 已经成为检验欧洲团结的又一试金石， ” 德国马歇尔基金会亚洲问题专家奥尔特尔 (Janka Oertel) 在上周五发表的一份报告中指出。 “ 其他人希望德国表态。较小的欧盟成员国希望欧盟在这个问题上采取共同立场，这将使它们免受北京方面潜在愤怒的直接关注。 ”





德国经济部长阿尔特迈尔（ Peter Altmaier ）周二表示，在华为问题上，他的部门 “ 仍然与其他部门讨论相关议题 ” ，但德国信息技术安全局（ BSI ）早前的测试显示，没有证据证明华为可以利用它制造的产品进行间谍活动。





除了德国，英国国家网络安全中心早前也指出，如果采取适当保护措施，可以把华为网络设备所带来的风险降至 “ 可以控制 ” 的水平。





美国战略与国际问题研究中心（ CSIS ）科技政策部门主管莱维斯（ James Andrew LeWis ）告诉美国之音，西方国家虽然一致认同华为带来的网络安全风险，但各国采取的应对措施不尽相同。





“

有些人更喜欢不禁止华为，但用不同的方法来降低风险；有的人则喜欢完全禁止；一些人希望在私下而不是公开宣布这项禁令。

”（美国之音）

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