    • 2019年2月21日

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    美股小幅收涨 因美联储会议记录支持谨慎立场

    星期四, 二月 21, 2019 ,

    美国股市周三收高，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议记录确认，决策者将在进一步升息前保持耐心

    根据美联储129-30日政策会议记录，决策者周三对美国利率政策耐心立场将持续多久没有给出答案，导致午后市场成交放量，在平盘上下游走。

    会议记录在很大程度上呼应了上次会议后发布的谨慎声明，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示，我感觉联储将维持利率不变直到今年晚些时候。但美联储并未明确排除，如果经济下行风险消退，将在今年晚些时候加息的可能性。

    会议记录显示，决策者还承诺不久将宣布一项停止缩减其4万亿美元资产负债表规模的计划。

    美联储上月暂停为期三年的升息行动，并表示在调整目前为2.25%-2.5%的短期利率目标区间前将保持耐心，令市场倍感意外。

    美联储的鸽派立场，以及美中两国贸易磋商取得进展已帮助标普500指数从去年12月触及的低点反弹了约18%，当时市场因对经济放缓的担忧而大跌。该指数目前较去年9月底触及的纪录收盘高位低约5%

    美联储会议记录发布后，对利率敏感的标普金融股指数上涨，收高0.6%

    标普材料股指数上涨1.7%，领涨标普11大类股，受商品价格上涨提振。CF Industries Holdings Inc(CF.N)Mosaic Co (MOS.N) FreeportMcMoran (FCX.N)上扬。

    道琼工业指数.DJI收高63.12点，或0.24%，报25,954.44点；标普500指数.SPX收高4.94点，或0.18%，报2,784.7点；纳斯达克指数.IXIC收高2.30点，或0.03%，报7,489.07点。

    投资者还从贸易方面得到了更多消息，美国总统特朗普周三表示，如果美国不能与欧盟达成贸易协议，将对欧洲进口汽车征收关税。

    周二，特朗普表示，与中国的贸易谈判进展顺利，并暗示他愿意延长完成谈判的最后期限，称31日不是一个具有魔力的日期。

    西南航空(Southwest Airlines)(LUV.N)大跌5.7%，此前该公司表示，美国政府部分关闭将使其损失6,000万美元。

    该公司拖累其他航空股，道琼美国航空股指数下跌2.6%

    纽约证交所涨跌股家数比为1.73:1，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为1.17:1

    38只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低。有99只纳斯达克指数成份股触及新高，17只触及新低。(路透社)　　

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