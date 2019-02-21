美股小幅收涨 因美联储会议记录支持谨慎立场

美国股市周三收高，因美国联邦储备委员会 (FED/ 美联储 ) 会议记录确认，决策者将在进一步升息前保持 “ 耐心 ” 。





根据美联储 1 月 29-30 日政策会议记录，决策者周三对美国利率政策 “ 耐心 ” 立场将持续多久没有给出答案，导致午后市场成交放量，在平盘上下游走。





“ 会议记录在很大程度上呼应了上次会议后发布的谨慎声明， ”Western Union Business Solutions 的高级市场分析师 Joe Manimbo 表示， “ 我感觉联储将维持利率不变直到今年晚些时候。但美联储并未明确排除，如果经济下行风险消退，将在今年晚些时候加息的可能性。 ”





会议记录显示，决策者还承诺 “ 不久 ” 将宣布一项停止缩减其 4 万亿美元资产负债表规模的计划。





美联储上月暂停为期三年的升息行动，并表示在调整目前为 2.25%-2.5% 的短期利率目标区间前将保持耐心，令市场倍感意外。





美联储的鸽派立场，以及美中两国贸易磋商取得进展已帮助标普 500 指数从去年 12 月触及的低点反弹了约 18% ，当时市场因对经济放缓的担忧而大跌。该指数目前较去年 9 月底触及的纪录收盘高位低约 5% 。





美联储会议记录发布后，对利率敏感的标普金融股指数上涨，收高 0.6% 。





标普材料股指数上涨 1.7% ，领涨标普 11 大类股，受商品价格上涨提振。 CF Industries Holdings Inc( 、 Mosaic Co ( 和 FreeportMcMoran ( 上扬。 1.7%11CF Industries Holdings Inc( CF.N Mosaic Co ( MOS.N FreeportMcMoran ( FCX.N









投资者还从贸易方面得到了更多消息，美国总统特朗普周三表示，如果美国不能与欧盟达成贸易协议，将对欧洲进口汽车征收关税。





周二，特朗普表示，与中国的贸易谈判进展顺利，并暗示他愿意延长完成谈判的最后期限，称 3 月 1 日不是一个 “ 具有魔力的 ” 日期。









该公司拖累其他航空股，道琼美国航空股指数下跌 2.6% 。





纽约证交所涨跌股家数比为 1.73:1 ，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为 1.17:1 。





有

38

只标普

500

指数成份股触及

52

周新高，没有成份股触及新低。有

99

只纳斯达克指数成份股触及新高，

17

只触及新低。

(

路透社

)

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