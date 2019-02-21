美股小幅收涨 因美联储会议记录支持谨慎立场

美国股市周三收高，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议记录确认，决策者将在进一步升息前保持“耐心”。
根据美联储1月29-30日政策会议记录，决策者周三对美国利率政策“耐心”立场将持续多久没有给出答案，导致午后市场成交放量，在平盘上下游走。
“会议记录在很大程度上呼应了上次会议后发布的谨慎声明，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示，“我感觉联储将维持利率不变直到今年晚些时候。但美联储并未明确排除，如果经济下行风险消退，将在今年晚些时候加息的可能性。”
会议记录显示，决策者还承诺“不久”将宣布一项停止缩减其4万亿美元资产负债表规模的计划。
美联储上月暂停为期三年的升息行动，并表示在调整目前为2.25%-2.5%的短期利率目标区间前将保持耐心，令市场倍感意外。
美联储的鸽派立场，以及美中两国贸易磋商取得进展已帮助标普500指数从去年12月触及的低点反弹了约18%，当时市场因对经济放缓的担忧而大跌。该指数目前较去年9月底触及的纪录收盘高位低约5%。
美联储会议记录发布后，对利率敏感的标普金融股指数上涨，收高0.6%。
标普材料股指数上涨1.7%，领涨标普11大类股，受商品价格上涨提振。CF Industries Holdings Inc(CF.N)、Mosaic Co (MOS.N) 和FreeportMcMoran (FCX.N)上扬。
道琼工业指数.DJI收高63.12点，或0.24%，报25,954.44点；标普500指数.SPX收高4.94点，或0.18%，报2,784.7点；纳斯达克指数.IXIC收高2.30点，或0.03%，报7,489.07点。
投资者还从贸易方面得到了更多消息，美国总统特朗普周三表示，如果美国不能与欧盟达成贸易协议，将对欧洲进口汽车征收关税。
周二，特朗普表示，与中国的贸易谈判进展顺利，并暗示他愿意延长完成谈判的最后期限，称3月1日不是一个“具有魔力的”日期。
西南航空(Southwest Airlines)(LUV.N)大跌5.7%，此前该公司表示，美国政府部分关闭将使其损失6,000万美元。
该公司拖累其他航空股，道琼美国航空股指数下跌2.6%。
纽约证交所涨跌股家数比为1.73:1，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为1.17:1。
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