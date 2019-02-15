大部分美企CEO称关税对公司有利

本月公布的一项对美国公司首席执行官的最新调查显示，约 60% 的受访者说，关税对他们有利而非有害。





彭博新闻社报道说，全球性金融服务机构瑞银集团就美国总统特朗普对中国进口产品加征关税的问题访问了 500 多名美企行政总裁， 59% 人的说，他们认为如果关税上涨的话将有利于他们的盈利。这项调查还发现，认为关税有利的比视关税不利的 CEO 多了 1 倍以上。

自美中贸易摩擦爆发以来不断有报道说，关税对美国企业造成打击，中国媒体宣传更是称贸易战关税损人不利己。





目前美国和中国高级别贸易谈判正在北京举行。中国国务院副总理刘鹤和美国贸易代表莱特希泽及财政部长姆努钦将在两天的谈判中就知识产权保护、中国结构性改革等重大议题举行磋商，希望在美国总统特朗普和中国国家主席习近平不久会晤时，最后敲定并签署贸易协议。中国商务部新闻发言人高峰周四表示，磋商正在进行中，目前尚无更多信息可以透露。

这份调查还发现，

75%

企业称他们为美中最终无法达成协议做好了准备，至少已经采取了一项行动，例如加价抵销关税令成本增加、或转移生产线至其他地方等。（美国之音）

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