美股标普500指数录得2015年来最佳月度表现 市场气氛乐观

美国股市周四基本收高，标普500指数.SPX创下2015年以来单月最大升幅，此前Facebook (FB.O)发布强劲获利报告，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)发表鸽派言论后进一步增强了市场的乐观氛围。
Facebook劲升10.82%，为2016年1月以来最好单日表现。此前该公司公布季度获利超预期，并且显示出尽管爆出一连串负面消息，广告商对这家社交网络公司仍趋之若鹜。
工业综合企业通用电气(GE)(GE.N)飙涨11.65%，该公司发布的季度营收和现金流好于预估，并预期公司2019年工业部门营收温和增长。
美联储周三表示，将对今年进一步升息保持耐心，缓和了对于财务状况趋紧恐阻碍经济增长的担忧。这令投资者心情振奋。
“一个月前市场对美联储还严重缺乏信任，现在这种情况已经缓和，”丹佛Icon Advisors的执行长Craig Callahan说。
Callahan补充说，最近几日很多美国企业公布的业绩好于预期，也助长了华尔街乐观情绪。
标普500指数1月上涨7.9%，创2015年10月来最佳月度表现，而且是1987年来最佳1月表现。
根据路孚特(Refinitiv)数据，210家已经公布第四季业绩的标普500指数成分股企业中有71%的获利高于预期。
投资者等待美国和中国高级别贸易谈判的结果。
美国总统特朗普称，中国国家主席习近平在一封信中对他表示，希望中美双方相向而行，以便能在3月1日最后期限前达成贸易协议。
标普500指数收高0.86%，报2,704.1点；纳斯达克指数.IXIC收涨1.37%至7,281.74点；道琼工业指数.DJI下滑0.06%，收报24,999.67点，受陶氏杜邦(DowDuPont) (DWDP.N)下跌拖累。
陶氏杜邦重挫9.23%，此前公布的营收低于预期。标普材料类股跌1.54%。
纳斯达克指数2019年以来已经累计上升9.7%，道琼工业指数上升7.2%。
亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)盘后发布的季度营收预测不及华尔街预期，股价下跌2.5%。
标普通讯服务类股周四劲扬3.74%，在标普11类分项指数中涨幅居前，得益于Facebook、Alphabet(GOOGL.O)和特许通讯(Charter Communications)(CHTR.O)的涨势。
有线电视运营商特许通讯跳涨14.19%，之前该公司发布的季度营收优于预期。
微软(Microsoft)(MSFT.O)下跌1.83%，其云计算平台Azure的12月当季营收增幅低于上年同期，尽管季度业绩和财测优于华尔街预估。
英特尔(Intel)(INTC.O)下滑0.88%，之前公司任命临时执行长Robert Swan正式担任该职务。
纽约证交所涨跌股家数比为2.40:1，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为1.80:1。
有27只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低。有46只纳斯达克指数成份股触及新高，24只触及新低。
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