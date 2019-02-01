美股标普500指数录得2015年来最佳月度表现 市场气氛乐观





Facebook 劲升 10.82% ，为 2016 年 1 月以来最好单日表现。此前该公司公布季度获利超预期，并且显示出尽管爆出一连串负面消息，广告商对这家社交网络公司仍趋之若鹜。









美联储周三表示，将对今年进一步升息保持耐心，缓和了对于财务状况趋紧恐阻碍经济增长的担忧。这令投资者心情振奋。





“ 一个月前市场对美联储还严重缺乏信任，现在这种情况已经缓和， ” 丹佛 Icon Advisors 的执行长 Craig Callahan 说。





Callahan 补充说，最近几日很多美国企业公布的业绩好于预期，也助长了华尔街乐观情绪。





标普 500 指数 1 月上涨 7.9% ，创 2015 年 10 月来最佳月度表现，而且是 1987 年来最佳 1 月表现。





根据路孚特 (Refinitiv) 数据， 210 家已经公布第四季业绩的标普 500 指数成分股企业中有 71% 的获利高于预期。





投资者等待美国和中国高级别贸易谈判的结果。





美国总统特朗普称，中国国家主席习近平在一封信中对他表示，希望中美双方相向而行，以便能在 3 月 1 日最后期限前达成贸易协议。









陶氏杜邦重挫 9.23% ，此前公布的营收低于预期。标普材料类股跌 1.54% 。





纳斯达克指数 2019 年以来已经累计上升 9.7% ，道琼工业指数上升 7.2% 。













有线电视运营商特许通讯跳涨 14.19% ，之前该公司发布的季度营收优于预期。

(Microsoft)( MSFT.O 1.83% ，其云计算平台 Azure 的 12 月当季营收增幅低于上年同期，尽管季度业绩和财测优于华尔街预估。 微软下跌，其云计算平台月当季营收增幅低于上年同期，尽管季度业绩和财测优于华尔街预估。





英特尔 (Intel)( 下滑 0.88% ，之前公司任命临时执行长 Robert Swan 正式担任该职务。 (Intel)( INTC.O 0.88%Robert Swan





纽约证交所涨跌股家数比为 2.40:1 ，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为 1.80:1 。





有 27 只标普 500 指数成份股触及 52 周新高，没有成份股触及新低。有 46 只纳斯达克指数成份股触及新高， 24 只触及新低。





美国各证交所共计成交

95

亿股，过去

20

个交易日的日均成交量为

77

亿股。

(

路透社）

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