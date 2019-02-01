引进长期资金 中国拟放宽外资投资范围

中国持续开放金融领域，中国证监会昨天发布征求意见稿，拟将合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）两制度合二为一，并放宽其准入条件、准许其扩大投资范围。
根据中国证券监督管理委员会网站，为了实施资本市场更进一步对外开放，引进更多境外长期资金，对QFII、RQFII两项制度的管理办法有几个修正重点。
一是合并两项制度。将QFII、RQFII两项制度合一，整合有关配套监管规定，形成统一的管理办法和实施规定。境外机构投资者只需申请一次资格，尚未获得RQFII额度的国家和地区的机构，仍以外币募集资金投资。
二是放宽准入条件。取消数量型指标要求，保留机构类别和合规性条件。同时，简化申请文件并缩短审批时限。
三是扩大投资范围。除原有品种外，QFII、RQFII还可投资：在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌的股票、债券回购、私募投资基金、金融期货、商品期货和期权等。此外，允许参与证券交易所融资融券交易。
四是优化托管人管理。明确QFII托管人资格审批事项改为备案管理后的衔接要求，不再限制QFII聘用托管人的数量。
五是加强持续监管。完善帐户管理，健全监测分析机制，增加提供相关跨境交易资讯的要求，加大违规惩处力度。
中国在2002年引进QFII（合格境外机构投资者）制度，以便引进外资透过专门帐户，在批准的额度内投资中国资本市场。RQFII则是在2011年开始实施。
至2018年底，共有309家境外机构获得QFII资格，获准额度1011亿美元；233家境外机构获得RQFII资格，获准额度人民币6467亿元。
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