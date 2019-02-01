引进长期资金 中国拟放宽外资投资范围

中国持续开放金融领域，中国证监会昨天发布征求意见稿，拟将合格境外机构投资者（ QFII ）和人民币合格境外机构投资者（ RQFII ）两制度合二为一，并放宽其准入条件、准许其扩大投资范围。





根据中国证券监督管理委员会网站，为了实施资本市场更进一步对外开放，引进更多境外长期资金，对 QFII 、 RQFII 两项制度的管理办法有几个修正重点。





一是合并两项制度。将 QFII 、 RQFII 两项制度合一，整合有关配套监管规定，形成统一的管理办法和实施规定。境外机构投资者只需申请一次资格，尚未获得 RQFII 额度的国家和地区的机构，仍以外币募集资金投资。





二是放宽准入条件。取消数量型指标要求，保留机构类别和合规性条件。同时，简化申请文件并缩短审批时限。





三是扩大投资范围。除原有品种外， QFII 、 RQFII 还可投资：在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌的股票、债券回购、私募投资基金、金融期货、商品期货和期权等。此外，允许参与证券交易所融资融券交易。





四是优化托管人管理。明确 QFII 托管人资格审批事项改为备案管理后的衔接要求，不再限制 QFII 聘用托管人的数量。





五是加强持续监管。完善帐户管理，健全监测分析机制，增加提供相关跨境交易资讯的要求，加大违规惩处力度。





中国在 2002 年引进 QFII （合格境外机构投资者）制度，以便引进外资透过专门帐户，在批准的额度内投资中国资本市场。 RQFII 则是在 2011 年开始实施。





至 2018 年底，共有 309 家境外机构获得 QFII 资格，获准额度 1011 亿美元； 233 家境外机构获得 RQFII 资格，获准额度人民币 6467 亿元。





在经济成长放缓及美中贸易战等背景下，中国持续推动金融领域对外开放，

2018

年

6

月并取消

QFII

相关资金汇出比例限制及本金锁定期要求，今年

1

月

14

日又将

QFII

总额度由

1500

亿美元增加至

3000

亿美元。

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