援助委内瑞拉 25国承诺提供一亿美元

美洲国家组织（ OAS ）就危机重重的委内瑞拉召开会议后，美国国家安全顾问波顿宣布， 25 个国家承诺提供一亿美元援助委国。





法新社报导，波顿（ John Bolton ）推文说：“今天， 25 个国家团结在由美洲国家组织主办、人道救援委内瑞拉的会议上，承诺给予一亿美元人道援助。”





根据美洲国家组织的委内瑞拉移民及难民工作小组负责人斯摩兰西（ David Smolanksy ）表示，这笔资金将直接援助设在委国与哥伦比亚、委国与巴西边境，以及加勒比海岛屿古拉索的收容中心。





路透社报导，来自德国、荷兰、英国、加拿大和台湾的官员也承诺给予委国反对派人道援助的支持。





委内瑞拉反对派领袖瓜伊多（ Juan Guaido ）表示，人道援助资金将于 2 月 23 日进入国内，以准备与总统马杜洛（ Nicolas Maduro ）摊牌；马杜洛表明委国不需救援物资，并阻挠救援物资入境。





瓜伊多的驻美代表维奇欧（ Carlos Vecchio ）在数十个国家外交官和外交代表出席的这场会议上说：“他们阻断送至的人道救援物资，为了让救援物资进入委内瑞拉，我们必须开启上千个管道 ... 所以我们在这里建立国际联盟，让粮食和药物能进入。”





这次会议是在美洲国家组织秘书长阿尔马格罗（ Luis Almagro ）要求下所举办。 1948 年创立的美洲国家组织，总部位于华盛顿，共 35 个会员国。





根据国际货币基金（

IMF

），委内瑞拉正面临该国现代史上最严重的经济危机，预测今年恶性通膨将飙升至百分之

1000

万。（中央社）

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