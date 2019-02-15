日媒称2050年人将接近不老不死 死因第一名是这个

关于防止衰老的研究正在稳步推进。美国华盛顿大学教授今井真一郎发现能够抑制老化功能的长寿基因。日媒预计，如果抑制衰老、更换脏器以及大脑与机械相融合的研究得以推进，到 2050 年人类将接近 “ 不老不死 ” 。





据日本日经新闻网报道，今井等人发现长寿基因会产生一种酶，并找到了能够使这种酶保持活力的物质 “NMN” （烟酰胺单核苷酸），毛豆等食物含有少量这一物质。据称，日本企业已经成功实现量产 “NMN” ，其中一部分已经上市，但实际上人类摄取后能否真的防止内脏器官等的老化，尚在研究之中。

美国斯坦福大学教授中内启光力争在猪体内培养出人的胰脏，日本电气通信基础研究所开发出了可以用脑电波操控的机械臂。一家机器人新创企业的 CEO 表示，终极目标是实现 “ 只要有大脑就什么都能做的社会 ” 。

如果抑制衰老、更换脏器以及大脑与机械相融合的研究得以推进，日媒预计，到

2050

年人类将接近

“

不老不死

”

。

“

日本经济新闻

”

面向约

300

名年轻研究人员进行问卷调查，对于

“

人类的寿命将延长至多少岁？

”

的问题，回答

“150

岁

”

的最多。此外，关于

2050

年日本人的主要死因，回答

“

自杀

”

的最多。

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