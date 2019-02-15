日媒称2050年人将接近不老不死 死因第一名是这个

关于防止衰老的研究正在稳步推进。美国华盛顿大学教授今井真一郎发现能够抑制老化功能的长寿基因。日媒预计，如果抑制衰老、更换脏器以及大脑与机械相融合的研究得以推进，到2050年人类将接近“不老不死”。
据日本日经新闻网报道，今井等人发现长寿基因会产生一种酶，并找到了能够使这种酶保持活力的物质“NMN”（烟酰胺单核苷酸），毛豆等食物含有少量这一物质。据称，日本企业已经成功实现量产“NMN”，其中一部分已经上市，但实际上人类摄取后能否真的防止内脏器官等的老化，尚在研究之中。
美国斯坦福大学教授中内启光力争在猪体内培养出人的胰脏，日本电气通信基础研究所开发出了可以用脑电波操控的机械臂。一家机器人新创企业的CEO表示，终极目标是实现“只要有大脑就什么都能做的社会”。
如果抑制衰老、更换脏器以及大脑与机械相融合的研究得以推进，日媒预计，到2050年人类将接近“不老不死”。“日本经济新闻”面向约300名年轻研究人员进行问卷调查，对于“人类的寿命将延长至多少岁？”的问题，回答“150岁”的最多。此外，关于2050年日本人的主要死因，回答“自杀”的最多。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost