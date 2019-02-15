    • 2019年2月15日

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    日媒称2050年人将接近不老不死 死因第一名是这个

    星期五, 二月 15, 2019 , ,

    关于防止衰老的研究正在稳步推进。美国华盛顿大学教授今井真一郎发现能够抑制老化功能的长寿基因。日媒预计，如果抑制衰老、更换脏器以及大脑与机械相融合的研究得以推进，到2050年人类将接近不老不死

    据日本日经新闻网报道，今井等人发现长寿基因会产生一种酶，并找到了能够使这种酶保持活力的物质“NMN”（烟酰胺单核苷酸），毛豆等食物含有少量这一物质。据称，日本企业已经成功实现量产“NMN”，其中一部分已经上市，但实际上人类摄取后能否真的防止内脏器官等的老化，尚在研究之中。
    　　
    美国斯坦福大学教授中内启光力争在猪体内培养出人的胰脏，日本电气通信基础研究所开发出了可以用脑电波操控的机械臂。一家机器人新创企业的CEO表示，终极目标是实现只要有大脑就什么都能做的社会
    　　
    如果抑制衰老、更换脏器以及大脑与机械相融合的研究得以推进，日媒预计，到2050年人类将接近不老不死日本经济新闻面向约300名年轻研究人员进行问卷调查，对于人类的寿命将延长至多少岁？的问题，回答“150的最多。此外，关于2050年日本人的主要死因，回答自杀的最多。

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