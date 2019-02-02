特朗普称要保护美国每座城市 俄罗斯：不可能

俄罗斯副外长里亚布科夫在接受媒体采访时，对美国总统特朗普提出的保护美国每一座城市不被导弹攻击的设想进行了反驳，称该设想无法实现。

据俄罗斯卫星通讯社报道，里亚布科夫在接受俄罗斯媒体采访时表示： “ 遗憾的是，美国人在对世界的看法上有很多特点。其中一个就是他们试图通过技术解决政治问题，现在特朗普总统的保护每一座美国城市不被导弹袭击的想法，就算是使用美国所有的资源也无法实现。 ”

此外，里亚布科夫还称，美国可以通过协议、政治解决、维护战略稳定、避免出现意外以及加强对武器的管控来保障美国城市的安全。里亚布科夫指出： “ 这是俄罗斯提出的建议。 ”

当地时间 1 月 17 日，美国总统特朗普在五角大楼发表讲话，阐述自己新的导弹防御战略，该战略旨在保护美国本土及盟国免受洲际导弹的打击。特朗普称： “ 我们的目标很简单：确保我们能够探测并摧毁在任何地方、任何时间向我方发射的任何导弹。 ” 当天，特朗普还宣布计划在阿拉斯加部署新的导弹拦截器，以 “ 保护美国的每一座城市 ” 。

在发布这项新的导弹防御战略前，美国刚威胁俄罗斯，称将于 2 月 2 日起退出《中导条约》。此前，美国国务卿蓬佩奥于去年 12 月 4 日表示，如果俄罗斯不恢复遵守《中导条约》，美国将在 60 天后暂停履行条约义务。美国助理国务卿汤普森 1 月 17 日称，要想保留《中导条约》，俄罗斯必须销毁 9M729 型陆基巡航导弹。然而俄罗斯安全会议秘书帕特鲁舍夫指出， 9M729 型导弹的射程不超过 476 公里，并不违反该条约。对此，俄罗斯副外长里亚布科夫认为，华盛顿早已决定退约， 60 天的期限只是为掩盖这一事实所找的借口。

《中导条约》全称《美苏消除两国中程导弹和中短程导弹条约》， 1987 年 12 月 8 日由美国总统里根和苏联领导人戈尔巴乔夫在华盛顿签署。条约禁止双方试验、生产和部署射程 500 至 5500 公里的陆基巡航导弹和弹道导弹，但对海基和空基的巡航导弹和弹道导弹并没有做出限制。俄美两国近年来多次相互指责对方违反条约。

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