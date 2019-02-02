特朗普：当总统让我亏了很多钱 但所幸我不需要钱

亿万富翁特朗普，当了美国总统后，可是亏了不少钱。

“ 做这份工作让我损失了很多钱。这不只是钱，这是有史以来最大的损失之一。 ” 但是他又说， “ 你知道，幸运的是，我不需要钱。 ”

“ 我损失了，我的意思是，那个数字真的很不可思议。 ”

这是特朗普在周四（ 1 月 31 日）接受《纽约时报》采访时说的，这家特朗普经常点名批评 “ 假新闻 ” 这样描述在椭圆形办公室接受采访的特朗普：他坐在办公桌后，偶尔喝一口健怡可乐，冰块漂浮在可乐上面 …… 在被问及 “ 通俄门 ” 调查时，特朗普的声音很低，双臂紧紧抱在胸前，但在谈到其他问题时，他会更随和一点。在谴责他认为不公平的媒体报道时，他就变得非常活跃。





尽管承认当总统亏了很多钱，但他表示仍然乐在其中。特朗普称自己喜欢现在的工作， “ 不知道我应不应该爱，但我爱这份工作 ” 。

当记者问到： “ 你谈到了做总统让你自己以及家人都做出了牺牲，那你是否能预见到，在接下来一年的某个时刻，你会说， ‘ 我不需要再这样做了，我不要竞选连任了 ’ ？ ”

特朗普表示： “ 不，我没有预见到。 ”

至于他下一任期的目标，特朗普说： “ 我认为我们将非常关注国家安全。所以我们在很大程度上，我们正在重建军队。它真的被耗尽了。 ”

竞选连任，特朗普显得相当有自信。

“ 你认为会有共和党的挑战者来和你角逐提名吗？那是你 ……”

特朗普打断道： “ 我没看到（竞争者）。你知道，我的民意调查满意度高达 93% ，那是最高的。里根是 86% 。 ”

记者： “ 另外就还剩一个小布什了，对吗？乔治 ·W· 布什？ ”

特朗普： “ 嗯 ……”

特朗普坚持说， “ 我在党内有很大的支持。我们得到了大力支持。我想一切皆有可能。但是，看，我们有最高的民意调查，实际上，这是最高的，在共和党历史上。 ”

说到民主党，特朗普就不客气了： “ 民主党，我是说民主党人，我在关注事态发展。他们真的很左倾。你知道，对你们（纽约时报）来说，它们也可能太左了。我不大确定，但他们已经走得很远了。 ”

采访中，特朗普必不可少的会聊到他心心念念的墙，以及那位坚决不让他造墙的民主党人佩洛西。





特朗普说： “ 我以前和她一直相处得很好，但现在我想我再也不会了。我认为她对国家做了极大的损害。如果她不同意建墙，那就是在浪费金钱、时间和精力，因为（建墙）那是非常必要的。 ”

“ 我会继续建造这堵墙，我们会完成的，不管我是否宣布全国进入紧急状态 —— 你会看到的。 ”

由于佩洛西坚决拒绝为特朗普的墙拨款，特朗普多次威胁将宣布进入紧急状态，彼时他就能获得资金造墙。同样也在周四，佩洛西在接受媒体采访时重申，今年国会不会通过任何有关边境墙预算的立法。

特朗普此前曾宣布将从叙利亚撤军，此举遭到不少批评。当天，特朗普向《纽约时报》重申，自己会兑现竞选时的承诺： “ 我当选就是因为我说我们要摆脱这些无休止的战争。 ”

在被问到为何从叙利亚撤军，但在委内瑞拉问题上却保持强硬时，特朗普并没有给出正面回答，而是把话题转到了沙特上。

虽然卡舒吉案

“

很糟糕

”

，但特朗普认为沙特

“

做出了巨大改进

”

，

“

他们给我们付了大笔钱，创造了大量就业

”

。

Twitter

sgnypost





