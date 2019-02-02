    • 2019年2月2日

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    特朗普：当总统让我亏了很多钱 但所幸我不需要钱

    星期六, 二月 02, 2019

    亿万富翁特朗普，当了美国总统后，可是亏了不少钱。
    　　
    做这份工作让我损失了很多钱。这不只是钱，这是有史以来最大的损失之一。但是他又说，你知道，幸运的是，我不需要钱。
    　　
    我损失了，我的意思是，那个数字真的很不可思议。
    　　
    这是特朗普在周四（131日）接受《纽约时报》采访时说的，这家特朗普经常点名批评假新闻这样描述在椭圆形办公室接受采访的特朗普：他坐在办公桌后，偶尔喝一口健怡可乐，冰块漂浮在可乐上面……在被问及通俄门调查时，特朗普的声音很低，双臂紧紧抱在胸前，但在谈到其他问题时，他会更随和一点。在谴责他认为不公平的媒体报道时，他就变得非常活跃。

    尽管承认当总统亏了很多钱，但他表示仍然乐在其中。特朗普称自己喜欢现在的工作，不知道我应不应该爱，但我爱这份工作
    　　
    当记者问到：你谈到了做总统让你自己以及家人都做出了牺牲，那你是否能预见到，在接下来一年的某个时刻，你会说，我不需要再这样做了，我不要竞选连任了
    　　
    特朗普表示：不，我没有预见到。
    　　
    至于他下一任期的目标，特朗普说：我认为我们将非常关注国家安全。所以我们在很大程度上，我们正在重建军队。它真的被耗尽了。
    　　
    竞选连任，特朗普显得相当有自信。
    　　
    你认为会有共和党的挑战者来和你角逐提名吗？那是你……”
    　　
    特朗普打断道：我没看到（竞争者）。你知道，我的民意调查满意度高达93%，那是最高的。里根是86%
    　　
    记者：另外就还剩一个小布什了，对吗？乔治·W·布什？
    　　
    特朗普：……”
    　　
    特朗普坚持说，我在党内有很大的支持。我们得到了大力支持。我想一切皆有可能。但是，看，我们有最高的民意调查，实际上，这是最高的，在共和党历史上。
    　　
    说到民主党，特朗普就不客气了：民主党，我是说民主党人，我在关注事态发展。他们真的很左倾。你知道，对你们（纽约时报）来说，它们也可能太左了。我不大确定，但他们已经走得很远了。
    　　
    采访中，特朗普必不可少的会聊到他心心念念的墙，以及那位坚决不让他造墙的民主党人佩洛西。

    特朗普说：我以前和她一直相处得很好，但现在我想我再也不会了。我认为她对国家做了极大的损害。如果她不同意建墙，那就是在浪费金钱、时间和精力，因为（建墙）那是非常必要的。
    　　
    我会继续建造这堵墙，我们会完成的，不管我是否宣布全国进入紧急状态——你会看到的。
    　　
    由于佩洛西坚决拒绝为特朗普的墙拨款，特朗普多次威胁将宣布进入紧急状态，彼时他就能获得资金造墙。同样也在周四，佩洛西在接受媒体采访时重申，今年国会不会通过任何有关边境墙预算的立法。
    　　
    特朗普此前曾宣布将从叙利亚撤军，此举遭到不少批评。当天，特朗普向《纽约时报》重申，自己会兑现竞选时的承诺：我当选就是因为我说我们要摆脱这些无休止的战争。
    　　
    在被问到为何从叙利亚撤军，但在委内瑞拉问题上却保持强硬时，特朗普并没有给出正面回答，而是把话题转到了沙特上。
    　　
    虽然卡舒吉案很糟糕，但特朗普认为沙特做出了巨大改进他们给我们付了大笔钱，创造了大量就业

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