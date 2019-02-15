白宫公布特朗普体检报告：体重增加 但仍非常健康

近日，白宫公布了美国总统特朗普在任期间的第二次体检结果。报告中指出，特朗普的体重相比 2018 年体检时有所增加，但他总体上仍保持非常健康。





综合美国福克斯新闻及 ABC 新闻网报道， 72 岁的特朗普于 2 月 8 日在马里兰州的沃尔特里德国家军事医疗中心进行了为期 4 小时的第二次定期体检。当地时间 14 日，特朗普的医生康利表示： “ 在考量了所有的化验结果、检查以及专家建议后，我确定他整体上处于非常健康的状态。 ”

康利提到，这位美国总统身高 6 英尺 3 英寸（约 1.9 米），体重 243 磅（约 220 斤），相比 2018 年的 239 磅（约 217 斤）有所增加。美媒指出，根据美国疾控中心的体重指数表，这个体重被归为肥胖一类。特朗普去年曾被建议改变饮食习惯，多运动，以便减去一些体重。

报告还提到特朗普的血压为 118/80 ，心率为每分钟 70 次，在服用药物后，他的总胆固醇也降低到了 196 。此外，他的肝脏、肾脏、甲状腺功能、血细胞计数等等检查结果都是正常的。特朗普还接种了两种疫苗，一种用于预防肺炎球菌病毒，一种用于预防带状疱疹。

2018

年

1

月

12

日，美国总统特朗普接受了其上任之后的首次健康体检。白宫方面当时表示，特朗普的检查结果表明这位美国总统

“

非常健康

”

。

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