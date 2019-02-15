白宫公布特朗普体检报告：体重增加 但仍非常健康

近日，白宫公布了美国总统特朗普在任期间的第二次体检结果。报告中指出，特朗普的体重相比2018年体检时有所增加，但他总体上仍保持非常健康。
综合美国福克斯新闻及ABC新闻网报道，72岁的特朗普于2月8日在马里兰州的沃尔特里德国家军事医疗中心进行了为期4小时的第二次定期体检。当地时间14日，特朗普的医生康利表示：“在考量了所有的化验结果、检查以及专家建议后，我确定他整体上处于非常健康的状态。”
康利提到，这位美国总统身高6英尺3英寸（约1.9米），体重243磅（约220斤），相比2018年的239磅（约217斤）有所增加。美媒指出，根据美国疾控中心的体重指数表，这个体重被归为肥胖一类。特朗普去年曾被建议改变饮食习惯，多运动，以便减去一些体重。
报告还提到特朗普的血压为118/80，心率为每分钟70次，在服用药物后，他的总胆固醇也降低到了196。此外，他的肝脏、肾脏、甲状腺功能、血细胞计数等等检查结果都是正常的。特朗普还接种了两种疫苗，一种用于预防肺炎球菌病毒，一种用于预防带状疱疹。
2018年1月12日，美国总统特朗普接受了其上任之后的首次健康体检。白宫方面当时表示，特朗普的检查结果表明这位美国总统“非常健康”。
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