小女孩掉落成都猫熊园 千钧一发被救起

四川“成都大熊猫繁育研究基地” 9 日发生一名小女孩掉进猫熊饲育池的事故，正逢春节假期，许多游客围观惊叫，在动物园保安人员伸手救援下，小女孩惊险躲开了逼近她的两只大猫熊。





四川新闻网传媒旗下的四川手机报，在其官方微博上播放了这段惊险影片。





影片中，一名红衣小女孩出现在猫熊活动的饲育池内。一名动物园保安人员先是隔着围栏伸出长竹竿搭救，但小女孩根本不知道该如何爬上竹竿，还回头望了望猫熊。





北京青年报微博引述目击者说，小女孩的父母把她放在围栏上观看，结果不小心孩子掉落围栏内。





随着两只体型比小女孩大上好几倍的猫熊一步步逼近，保安人员情急之下趴跪在围栏边。光明网报导，这名保安让游客和工作人员拉住他的双腿，努力将自己的手和身体伸到饲育池内，把小女孩拉上来。





事发后，成都大熊猫繁育研究基地发出声明表示，大猫熊属于大型猛兽，两岁后即使是饲养员也必须严格按照有关要求来接触，声明呼吁民众参观时务必高度注意安全，不得擅离安全区域。





综合大陆媒体报导，猫熊虽然看似温驯可爱、爱吃竹子且动作缓慢，但仍具有攻击性，即使是饲育的猫熊，也会将突然出现在眼前的游客看作是威胁。





北京动物园就发生过几次猫熊将跨过围栏的游客咬伤事件，根据新京报，在

2007

年的例子里，受伤青年双腿被猫熊咬得皮开肉绽、伤口深可见骨。（中央社）

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