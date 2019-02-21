去年第四季全球智能手机销售停滞 华为、苹果荣辱互见





Gartner 指出，去年第四季全球智能手机销量为 4.08 亿，三星电子 005930.KS) 17.3% 继续排行全球第一（ 2018 年全年为 19% ），但比去年同期的 18.2% 占有率则有所下跌；第二位及第三位分别为苹果及华为，市占率分别 15.8% 及 14.8% 。华为的市占率按年显着上升 4 个百分点。 指出，去年第四季全球智能手机销量为亿，三星电子市占率继续排行全球第一（年全年为），但比去年同期的占有率则有所下跌；第二位及第三位分别为苹果及华为，市占率分别。华为的市占率按年显着上升个百分点。





“ 市场对入门和中价智能手机的需求依然强劲，但在 2018 年第四季，对高端智能手机的需求继续放缓。高端型号上的创新递增速度减慢，加上价格上涨，阻碍了高端智能手机的更换决策。这导致 2018 年第四季市场平稳增长。 ”Gartner 高级研究总监 Anshul Gupta 指出。





Apple iPhone 的销量在去年第四季为 6,450 万部，按年下降 11.8% 。这双位数跌幅令 Apple 成为全球五大智能手机厂商中，录得最大季度跌幅的厂商。除北美和成熟亚太地区外， Apple 在大多数地区的 iPhone 需求都在减弱。 Apple 在大中华区的销量下降最多，其市场份额在 2018 年第四季从 2017 年同期的 14.6% 降至 8.8% 。 2018 年， iPhone 销量下降 2.7% ，刚刚超过 2.09 亿部。





在 2018 年第四季，华为出售了超过 6,000 万部智能手机，并在全球五大智能手机厂商中实现了最强劲的增长（ 37.6% ）。华为在整个 2018 年都在增长，缩小与 Apple 的差距。 Gupta 表示，除了在中国和欧洲的据点之外，华为继续增加在亚太地区、拉丁美洲和中东的投资，以推动进一步增长。 2018 年下半年，华为还通过继续扩大 Honor 系列来开拓增长机会，特别是在新兴市场，这有助于华为在 2018 年将市场份额扩大至 13% 。





在高端市场， Samsung 智能手机如 Galaxy S9 、 S9+ 和 Note9 在 2018 年第四季未能顺利推动增长。在中端市场，小米和华为继续抢占更多市场份额。因此， Samsung 的智能手机销量在 2018 年第四季下降了 4.4% 。（路透社）

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