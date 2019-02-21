去年第四季全球智能手机销售停滞 华为、苹果荣辱互见

市场研究机构Gartner(IT.N)周四发布的数据显示，全球智能手机销量在2018年第四季停滞不前，按年仅增长0.1%。其中苹果(AAPL.O)手机销量按年跌11.8%，为自2016年首季以来最大季度跌幅，而华为期内手机销量则在全球五大智能手机厂商中实现最强的增长，全年计其市占率增至13%，与以13.4%的市占率居第二位的苹果叮当马头。
Gartner指出，去年第四季全球智能手机销量为4.08亿，三星电子(005930.KS)市占率17.3%继续排行全球第一（2018年全年为19%），但比去年同期的18.2%占有率则有所下跌；第二位及第三位分别为苹果及华为，市占率分别15.8%及14.8%。华为的市占率按年显着上升4个百分点。
“市场对入门和中价智能手机的需求依然强劲，但在2018年第四季，对高端智能手机的需求继续放缓。高端型号上的创新递增速度减慢，加上价格上涨，阻碍了高端智能手机的更换决策。这导致2018年第四季市场平稳增长。”Gartner高级研究总监Anshul Gupta指出。
Apple iPhone的销量在去年第四季为6,450万部，按年下降11.8%。这双位数跌幅令Apple成为全球五大智能手机厂商中，录得最大季度跌幅的厂商。除北美和成熟亚太地区外，Apple在大多数地区的iPhone需求都在减弱。Apple在大中华区的销量下降最多，其市场份额在2018年第四季从2017年同期的14.6%降至8.8%。2018年，iPhone销量下降2.7%，刚刚超过2.09亿部。
在2018年第四季，华为出售了超过6,000万部智能手机，并在全球五大智能手机厂商中实现了最强劲的增长（37.6%）。华为在整个2018年都在增长，缩小与Apple的差距。Gupta表示，除了在中国和欧洲的据点之外，华为继续增加在亚太地区、拉丁美洲和中东的投资，以推动进一步增长。2018年下半年，华为还通过继续扩大Honor系列来开拓增长机会，特别是在新兴市场，这有助于华为在2018年将市场份额扩大至13%。
在高端市场，Samsung智能手机如Galaxy S9、S9+和Note9在2018年第四季未能顺利推动增长。在中端市场，小米和华为继续抢占更多市场份额。因此，Samsung的智能手机销量在2018年第四季下降了4.4%。（路透社）_____________
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