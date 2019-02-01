北京公布中美贸易谈判内容

最新一轮的中美贸易谈判已落幕。中国代表团公布贸易谈判内容，称明确下一步磋商时间表和路线图。
中国官媒新华社北京时间2月1日发布消息，中美谈判讨论贸易平衡、技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业、实施机制以及中国“关切问题”。
中美双方牵头人重点就贸易平衡、技术转让、知识产权保护、实施机制等以及中国“关切问题”进行“坦诚、具体、建设性的讨论”。
新华社强调，中美谈判“取得重要阶段性进展”。 报道称，此轮中美贸易谈判还明确下一步磋商的时间表和路线图。
其中就知识产权保护和技术转让问题，中美双方均同意进一步加强合作。 报道称，创造公平竞争的市场环境符合中国改革开放大方向，中国将积极回应美国的“关切”。
中美双方同意，将采取有效措施推动中美贸易平衡化发展。中国将有力度地扩大自美农产品、能源产品、工业制成品、服务产品进口。
另外，中美双方还就具体“关切”进行交流，报道称，美国将认真回应中国“关切”。
中美双方认为，建立有效的双向实施机制十分重要，有助于确保协商一致的各项举措落地见效。“双方已就实施机制的框架和基本要点达成了原则共识，将继续细化。”
1月30日至31日，中国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤带领中方团队与美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）带领的美方团队在华盛顿举行经贸磋商。
相比之下，美国白宫在声明中称，美中就解决双方分歧进行“富有成效”的讨论，“美国尤其侧重于就结构性问题和减少逆差达成意义的承诺。双方同意任何解决方案都将得以全面执行”。
白宫声明还强调，除非美国和中国在3月1日前达成协议，否则美国将把2,000亿美元的中国商品的关税从10%提高至25%。（多维新闻）
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