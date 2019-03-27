美回应两起波音坠机事故:将全面改革航空安全监管

据外媒27日报道，根据美国国会书面证词，美国航空监管机构将承诺在7月前大幅度改革对航空安全的监管方式，作为对波音MAX型客机两起坠机事故的回应。
报道称，根据这份证词，美国参议院商务委员会下属航空与航天小组将在当地时间27日举行听证会，美国联邦航空管理局（FAA）代理署长埃尔韦尔将在听证会上接受质询。
据报道，埃尔韦尔将在质询中表示，两起波音公司客机坠毁事故发生后，FAA的监管方式必须改变。
报道指出，有关监管改革的细节还不清楚，但美国参议院议员或询问埃尔韦尔，监管机构打算如何修改监管程序。
美国联盟飞行员协会（Allied Pilots Association）表示，对于提高飞机安全性的各项举措表示欢迎。
“我们对于FAA架构及认证流程的任何改变很感兴趣，希望确保‘机动特性增强系统’（MCAS）这类关键系统不对飞行员透明的事情永远不会再次发生，”该协会在声明中称。
据悉，在美国现有监管程序下，波音等飞机制造公司可以很大程度上自行认证飞机和飞行软件系统，而在狮航和埃塞航客机事故发生后，美国的相关安全认证饱受质疑。
2018年10月，印度尼西亚狮子航空公司波音737MAX8客机失事坠海，机上189人全部遇难。2019年3月10日，埃塞俄比亚航空公司同型号客机失事，机上157人全部遇难，随后737MAX飞机接连遭到全球多个国家和地区禁飞。
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