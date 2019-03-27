中国原公安部副部长孟宏伟严重违纪违法被开除党籍和公职

中国中央纪委周三表示，公安部原党委委员、副部长孟宏伟严重违反党的政治纪律和政治规矩，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，决定给予孟宏伟开除党籍和公职处分，将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。
中纪委国家监委网站发布的新闻稿称，经查，孟宏伟毫无党性原则，毫无组织观念，不按规定报告个人有关事项，对抗组织，拒不执行党中央决定；特权思想极其严重，公权私用，滥权妄为，肆意挥霍国家资财满足家庭奢靡生活。
孟宏伟家风败坏，利用职务影响为其妻谋取职务，纵容其妻利用其职权搞特殊、谋私利；权力观扭曲，利用职务上的便利或职权、地位形成的便利条件，为他人在职务晋升、岗位调整、企业经营等方面谋取利益，非法收受他人巨额财物。
中纪委表示，孟宏伟严重违反党的政治纪律和政治规矩、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不知敬畏、不收敛、不收手，严重玷污党的形象，严重损害国家利益，造成恶劣影响，应予严肃处理。（路透社）
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