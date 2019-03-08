    • 2019年3月8日

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    油价上涨 因全球供应紧张抵消经济忧虑

    星期五, 三月 08, 2019 ,

    油价周四小幅走高，受石油输出国组织(OPEC)主导的减产和美国对委内瑞拉和伊朗出口制裁的支撑，但股市下跌和对需求增长的担忧重燃，限制了油价涨势。

    布兰特原油期货收高0.31美元，或0.47%，报每桶66.30美元。

    美国原油期货上涨0.44美元，或0.78%，收于每桶56.66美元。

    整体来看，短期基本面非常强劲，芝加哥Price Futures Group分析师Phil Flynn表示，对供应仍感到有些紧张。

    交易员表示，美国对OPEC成员国伊朗和委内瑞拉石油行业的制裁也支撑了原油期货。

    委内瑞拉国有石油公司PDVSA本周宣布进入海上紧急状态，理由是由于制裁无法顺利出口其石油。

    去年11月，美国恢复对伊朗实施制裁时，华盛顿给予八个伊朗石油买家豁免权，允许他们在接下来的180天内购买有限数量的原油。

    印度两名消息人士称，印度希望继续以目前每日约30万桶的水平购买伊朗石油，目前印度正与美国就将制裁豁免期延长至5月初以后进行谈判。

    美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，市场对成品油需求强劲，这也提振了油价。

    欧洲央行周四调整收紧政策计划，将危机后首次加息时机指引推迟至最早2020年，并向银行提供新一轮多年期贷款，以帮助重振欧元区不断放缓的经济。(路透社)

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