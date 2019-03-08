油价上涨 因全球供应紧张抵消经济忧虑

油价周四小幅走高，受石油输出国组织 (OPEC) 主导的减产和美国对委内瑞拉和伊朗出口制裁的支撑，但股市下跌和对需求增长的担忧重燃，限制了油价涨势。





布兰特原油期货收高 0.31 美元，或 0.47% ，报每桶 66.30 美元。





美国原油期货上涨 0.44 美元，或 0.78% ，收于每桶 56.66 美元。





“ 整体来看，短期基本面非常强劲， ” 芝加哥 Price Futures Group 分析师 Phil Flynn 表示， “ 对供应仍感到有些紧张。 ”





交易员表示，美国对 OPEC 成员国伊朗和委内瑞拉石油行业的制裁也支撑了原油期货。





委内瑞拉国有石油公司 PDVSA 本周宣布进入海上紧急状态，理由是由于制裁无法顺利出口其石油。





去年 11 月，美国恢复对伊朗实施制裁时，华盛顿给予八个伊朗石油买家豁免权，允许他们在接下来的 180 天内购买有限数量的原油。





印度两名消息人士称，印度希望继续以目前每日约 30 万桶的水平购买伊朗石油，目前印度正与美国就将制裁豁免期延长至 5 月初以后进行谈判。





美国能源资料协会 (EIA) 周三公布的数据显示，市场对成品油需求强劲，这也提振了油价。





欧洲央行周四调整收紧政策计划，将危机后首次加息时机指引推迟至最早

2020

年，并向银行提供新一轮多年期贷款，以帮助重振欧元区不断放缓的经济。

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路透社

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