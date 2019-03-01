努钦:中美更接近达成贸协 仍有大量工作要做

美国财长努钦（ Steven Mnuchin ）表示，白宫更加接近和中国达成贸易协议，但仍有大量工作待做，美国正致力于与中国达成一份贸易协议，协议重点将包括北京作出结构改革的承诺。





努钦周四接受 CNBC 电视访问时称，中美贸易谈判仍未完成，但双方已取得重大进展，期望未来一个月可以获得更多共识。





努钦说，在与中国谈判的过程中，白宫不同部门都彻底展现团结。





中国副总理刘鹤上周率领中方代表团，在华盛顿与美方代表团举行高级别贸易谈判。美国总统特朗普上周五在白宫会见刘鹤，中国国家主席习近平则透过信件，向特朗普表达对两国贸易谈判前景的乐观看法，并呼吁两国加倍努力，寻求达成贸易协议。





两国上周五结束谈判，努钦表示，中方代表团延长停留在华盛顿两天，以争取进一步巩固双方所取得的谈判成果。谈判结束后，中美亦各自发表总结，虽然中国官媒新华社报道，两国已就“主要问题达成原则共识”，特朗普又形容中美对话进行得“极好”，惟有外媒分析认为，白宫发出的声明在措词上仍然审慎，仅称会谈有进展，没有提到中方所指的“原则共识”，同时又提醒尚有很多工作要做。





特朗普证实，他“可能”与习近平

3

月在美国佛罗里达海湖庄园（

Mar-a-Lago

）会面。中美据报正准备草拟贸易谅解备忘录，希望成为日后“习特会”的协议框架。（信报）

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