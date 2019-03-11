美国经济转差 专家忧房地产股受冲击

美国股市上周持续偏软，主要是反映市场人士担心全球经济下行风险。交易商指出，本周缺乏重要经济数据，焦点将是地产股表现。





回顾上周，标准普尔 500 指数与道琼斯工业平均指数回落 2.2% ，纳斯特综合指数则下滑 2.5% 。三大指数均创今年以来最大单周跌幅。大市的滑落主要是受到全球多个国家经济数据均欠佳，惹起关于经济下行风险升温的问题。





展望本周，市场人士指出，美国本周未有重大经济数据发表，而经济周期向下，可能对房地产股份有较明显的冲击，情况备受关注。





今年以来，费城房地产分项指数上升 16.3% ，优于标指的 9% 升幅。上升原因除了受到联储局可能放缓，甚至停止加息的消息刺激外，也是与去年第 4 季指数跌 15.7% 有关。





Hodges Capital 基金经理 Eric Marshall 指出，以数据而言，房市仍然属于正面。上周五，美国公布的 1 月房屋动工率有所上扬。此前，美国房屋商协会公布的 2 月信心指数也向上。 A. Gary Shilling & Co. 总裁 Gary Shilling 认为，近期按揭利率趋跌，也是利好房屋股因素之一。





不过， Marshall 认为，上周五公布的就业数据对房市可能是一个警号，因为反映就业市道转弱，以致房地产类股份受压。





Prudential Financial

首席策略师

Quincy Krosby

相信，倘若就业数据进一步恶化，房市将受到负面打击。（信报）

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