美国经济转差 专家忧房地产股受冲击

美国股市上周持续偏软，主要是反映市场人士担心全球经济下行风险。交易商指出，本周缺乏重要经济数据，焦点将是地产股表现。
回顾上周，标准普尔500指数与道琼斯工业平均指数回落2.2%，纳斯特综合指数则下滑2.5%。三大指数均创今年以来最大单周跌幅。大市的滑落主要是受到全球多个国家经济数据均欠佳，惹起关于经济下行风险升温的问题。
展望本周，市场人士指出，美国本周未有重大经济数据发表，而经济周期向下，可能对房地产股份有较明显的冲击，情况备受关注。
今年以来，费城房地产分项指数上升16.3%，优于标指的9%升幅。上升原因除了受到联储局可能放缓，甚至停止加息的消息刺激外，也是与去年第4季指数跌15.7%有关。
Hodges Capital基金经理Eric Marshall指出，以数据而言，房市仍然属于正面。上周五，美国公布的1月房屋动工率有所上扬。此前，美国房屋商协会公布的2月信心指数也向上。A. Gary Shilling & Co.总裁Gary Shilling认为，近期按揭利率趋跌，也是利好房屋股因素之一。
不过，Marshall认为，上周五公布的就业数据对房市可能是一个警号，因为反映就业市道转弱，以致房地产类股份受压。
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