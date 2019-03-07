中国将出台法律 禁止强迫外商技术转让

中国的一位经济高官星期三（ 3 月 6 日）表示，中国将禁止政府机构要求外国企业转让技术机密，以此交换市场准入。强迫外企技术转让是美中贸易摩擦核心的一个重要问题。





在中国十三届全国人大二次会议新闻中心举行的记者会上，中国国家发展改革委员会副主任宁吉喆说，本届人大会议将审议《外商投资法》草案，新法将 “ 确立外商投资促进和保护制度，明确规定国家依法保护外国投资者和外商投资企业的知识产权，不得利用行政手段强制转让技术，为外国投资权益提供更全面、更有力的法治保障。 ”





预计，被喻为橡皮图章的本届中国人大会议将在 11 天的会期中通过这项法律草案，尽管中国当局一再表示，不会插手中国企业和外国企业之间的商业协议。





美中之间贸易摩擦的一个关键绊脚石是美国指责中国强迫美国企业技术转让。美国总统特朗普和中国国家主席习近平去年 12 月 1 日在阿根廷达成共识，同意在 90 天之内努力争取就解决美中贸易摩擦达成协议。鉴于双方谈判取得实质性进展，在 3 月 1 日的最后期限之前，美国宣布延长对 2 千亿美元中国进口商品提高关税的期限。美中双方都宣称 “ 接近 ” 达成协议。





宁吉喆还表示，中国将发展更高层次的开放型经济，在去年较大幅度放宽市场准入的基础上，今年将进一步缩减外商投资准入负面清单，用免征关税、减征所得税等扩大正面鼓励，对外资准入前后都实行国民待遇，简化管理程序，促进外商投资便利化。





宁吉喆承诺，在人大会议立法通过《外商投资法》之后，中国国家发改委将狠抓遵照执行。

美国贸易代表莱特希泽上星期在美国国会作证时表示，美中贸易协议必须包括中国的重大结构性改变和强化执行力度，而不仅仅是中国购买更多的美国产品。（美国之音）

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