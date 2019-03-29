亚马逊：将为奥斯汀带来800个科技岗位

亚马逊周四宣布 , 继苹果公司扩大在该市的业务后 , 亚马逊将为德州奥斯汀带来 800 个科技工作岗位。





据《奥斯汀美国政治家报》报道 , 这些新员工将加入亚马逊在奥斯汀地区已经拥有的 6600 多名工人队伍 , 这只队伍已经包括了 1000 多名公司级员工。亚马逊告诉记者 , 他们计划在几年内雇用新员工 , 这些新的员工将会在北奥斯汀 The Domain 区的共四层 14. 5 万平方英尺空间的办公区办公。这批员工将专注于软件和硬件工程、云计算和研究科学。

奥斯汀作为德克萨斯州首府是亚马逊寻求第二个总部的 20 个入选城市之一。基于对强大人才的需求，亚马逊公司最终选择把 5 万名员工放到纽约长岛和北维吉尼亚州工作。在遭到当地反对后 , 亚马逊取消了在长岛建设办事处的计划 , 并表示将转而在全国其他城市增加新的就业机会。

奥斯汀正在迅速巩固其作为科技中心的角色。这座城市已经通过每年的 South by Southwest 文化节引起科技界的关注。苹果去年 12 月宣布 , 将向奥斯汀的一个新园区投资 10 亿美元 , 该园区最初将容纳 5000 名员工。 Facebook 、三星、戴尔、谷歌等科技公司都在奥斯汀地区设有主要办事处。

亚马逊的一个吸引人的地方可能是

,

它的食品杂货业务

,

全食超市（

Whole Foods Market

）已经把总部设在奥斯汀。据美国政治家介绍

,

全食超市在奥斯汀已经有

2600

名员工。

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