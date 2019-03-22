自杀成为日本10至14岁人群第一大死因

日本厚生劳动省汇总的 2017 年人口动态统计显示， “ 自杀 ” 在战后首次成为日本 10 至 14 岁人群第一大死因。

日本共同社 21 日报道，据已公布的统计数据显示， 2017 年自杀的 10 至 14 岁为 100 人，占该年龄层死因的 22.9% ；第 2 位为 “ 癌症 ”99 人（ 22.7% ）；第 3 位为 “ 意外事故 ”51 人（ 11.7% ）。 2013 年以来，该年龄层的自杀人数一直维持在 71 至 100 人，到 2016 年连续四年是仅次于 “ 癌症 ” 的第二大死因。





据报道，本土日本人自杀人数在 2003 年达到逾 3.2 万人的峰值后减少， 2017 年降至 20465 人。但是从各年龄层的自杀死亡率（每 10 万人中的自杀人数）来看， 10 至 19 岁呈持平状态。此外该统计显示， 15 至 39 岁以 5 岁为单位分为的 5 个区间中， 2012 年以来 “ 自杀 ” 一直为第一大死因，占 20 多岁人群死因的近五成。

据日本厚劳省的《自杀对策白皮书》等介绍，弄清 10 至 14 岁人群的自杀原因未能像其他年龄层那样取得进展。除自杀动机不明的比例很高之外，无自杀未遂经历的自杀者也很多，在周围人未能察觉征兆的情况下突然自杀的案例十分突出。

共同社援引熟悉儿童自杀问题、担任文部科学省自杀预防相关会议委员的学校支援咨询师阪中顺子的话指出：

“10

至

14

岁人群自杀为第一大死因是严峻事态。为了预防自杀，有必要更详细地把握中小学生的自杀现状。如何察觉不易发现的求救信号，大人们需要思考。

”

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