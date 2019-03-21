欧洲首座水下餐厅于挪威开张 逾7000人慕名预约

据 “ 中央社 ” 报道，当地时间 20 日，欧洲首座水下餐厅在挪威开张，吸引逾 7000 名食客慕名预约，希望在鱼群环绕下享用美食。





据报道，这座餐厅位于挪威南端，外观看来像是巨大的水泥管状地下隧道，一半沉浸在北海中，取名 “ 在下方 ” （ Under ），这个字在挪威文与神奇（ Wonder ）同义。





这家餐厅是由挪威斯诺赫塔建筑事务所设计，这家公司曾建造的知名建物，包括位于首都奥斯陆的挪威歌剧院，以及纽约 911 纪念馆。

斯诺赫塔创办人索森表示： “ 这座餐厅引人入胜之处就是藉由这座建筑从水上走入水下 …… 这扇全景窗户呈现不同于水族馆的水下景致，这是真实的海底景观。 ”

据悉，走进水底餐厅起初感觉像是走进三温暖，因为上半部被木板遮蔽，但是循着 8 米的楼梯通往底部可容纳 40 人的用餐区，四面包围着大型透明窗户，直对海洋。

索森说，这个建筑物可应对非常恶劣的气候，其外型设计可以抵挡 “ 世纪巨浪 ” 的侵袭。

报道称，餐厅设计完善，以致玻璃墙的反射微小，室内白昼充满自然光，渗透着海水的淡绿色。一顿以当地食材与海鲜料理的 18 道餐点大餐，含饮料要价每人约 430 美元。

据悉，目前世界上只有几座水下餐厅，主要集中在热带海域，例如印度洋上的马尔代夫。

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