美国防部威胁土耳其:不弃购俄S400将面临严重后果

俄罗斯卫星通讯社 3 月 9 日报道，五角大楼发言人查理 · 萨默斯（ Charlie Summers ） 3 月 8 日表示，如果土耳其不放弃购买俄罗斯防空系统 S-400 的意图， 它将面临严重后果。

美国《国防新闻》周刊（ Defense News ）援引发言人消息称， “ 如果土耳其采购 S-400 ， 将产生严重后果， 涉及我们在军事领域的关系， 包括爱国者导弹， F-35 战机 …… 如果他们购买 S-400 ，他们将不会得到 F-35 。 ” 此外， 他明确表示， “ 爱国者 ” 反导系统可能不会售卖给安卡拉。

此前土耳其总统埃尔多安表示，俄制 S-400 防空导弹系统军购交易已经完成，没有退路。合同早在 2017 年就已签署。土耳其国防部长阿卡尔 3 月 9 日表示，在土耳其部署俄罗斯 S-400 防空导弹系统的进程将在 10 月开始。该国防部长还指出，安卡拉和华盛顿正在继续就可能采购美国爱国者导弹系统进行谈判。









土耳其国防部长阿卡尔在接受记者采访时表示，美国企图通过国会把土耳其采购 S-400 系统与 F-35 交付问题挂钩，他们没有权利这么做。土耳其正在研究如何解决这一问题。阿卡尔在接受该社记者采访时表示， “ 美国企图通过国会把土耳其采购 S-400 系统与 F-35 交付问题挂钩，他们没有权利这么做。土耳其正在研究如何解决这一问题。 ”

2017 年 12 月土耳其就采购 S-400 防空导弹系统与俄罗斯签订协议，这成了安卡拉和华盛顿外交摩擦的导火索。美国希望土耳其放弃购买 S-400 防空导弹，只使用美国 “ 爱国者 ” 防空系统。土耳其在该问题上采取了强硬立场，表示即便采购美国的 “ 爱国者 ” ，也不会放弃俄罗斯的 S-400 ，指出两者并不相干。





土耳其计划采购至少 100 架 F-35 闪电 II 战机。采购是在美国领导的 F-35 多国研制项目下进行的，安卡拉于 2002 年加入该项目。美国国会此前表示，因安卡拉计划购买俄罗斯 S-400 防空导弹系统，打算暂停向土耳其交付 F-35 战斗机。

此前，在位于德克萨斯州沃思堡的美国洛克希德

·

马丁公司工厂内举行了向土耳其移交

2

架

F-35

的仪式。据土耳其国防工业秘书处发言人对卫星通讯社称，向安卡拉移交的

F-35

飞机将在美国留至

2019

年

11

月，用于培训土耳其飞行员。

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