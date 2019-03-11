美国防部威胁土耳其:不弃购俄S400将面临严重后果

俄罗斯卫星通讯社3月9日报道，五角大楼发言人查理·萨默斯（Charlie Summers ）3月8日表示，如果土耳其不放弃购买俄罗斯防空系统 S-400 的意图， 它将面临严重后果。
美国《国防新闻》周刊（Defense News）援引发言人消息称，“如果土耳其采购S-400， 将产生严重后果， 涉及我们在军事领域的关系， 包括爱国者导弹， F-35战机……如果他们购买S-400，他们将不会得到F-35。”此外， 他明确表示， “爱国者” 反导系统可能不会售卖给安卡拉。
此前土耳其总统埃尔多安表示，俄制S-400防空导弹系统军购交易已经完成，没有退路。合同早在2017年就已签署。土耳其国防部长阿卡尔3月9日表示，在土耳其部署俄罗斯S-400防空导弹系统的进程将在10月开始。该国防部长还指出，安卡拉和华盛顿正在继续就可能采购美国爱国者导弹系统进行谈判。
土耳其国防部长阿卡尔在接受记者采访时表示，美国企图通过国会把土耳其采购S-400系统与F-35交付问题挂钩，他们没有权利这么做。土耳其正在研究如何解决这一问题。阿卡尔在接受该社记者采访时表示，“美国企图通过国会把土耳其采购S-400系统与F-35交付问题挂钩，他们没有权利这么做。土耳其正在研究如何解决这一问题。”
2017年12月土耳其就采购S-400防空导弹系统与俄罗斯签订协议，这成了安卡拉和华盛顿外交摩擦的导火索。美国希望土耳其放弃购买S-400防空导弹，只使用美国“爱国者”防空系统。土耳其在该问题上采取了强硬立场，表示即便采购美国的“爱国者”，也不会放弃俄罗斯的S-400，指出两者并不相干。
土耳其计划采购至少100架F-35闪电II战机。采购是在美国领导的F-35多国研制项目下进行的，安卡拉于2002年加入该项目。美国国会此前表示，因安卡拉计划购买俄罗斯S-400防空导弹系统，打算暂停向土耳其交付F-35战斗机。
此前，在位于德克萨斯州沃思堡的美国洛克希德·马丁公司工厂内举行了向土耳其移交2架F-35的仪式。据土耳其国防工业秘书处发言人对卫星通讯社称，向安卡拉移交的F-35飞机将在美国留至2019年11月，用于培训土耳其飞行员。
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