脸书向微信靠拢 扎克伯格：后悔没早点学微信

脸书创始人兼首席执行官马克扎克伯格,近日在其个人 “ 脸书 ” 账号上,表达自己没能让脸书社交业务早点向微信学习的后悔之意。而脸书最新的方向发布,也被媒体视为 “ 向微信靠拢 ” 。





近日,扎克伯格发表了一份长达 3200 字的公开博客文章。在文章中,扎克伯格提到,脸书计划以打造 WhatsApp 的模式进行:专注于最为基本和私密的应用场景即时消息开始,让其尽可能的安全,然后在此之上建立更多让人们能够互动的方式,包括打电话、视频聊天、群组、故事、商业、支付,最终让其成为更多私人服务的平台。

对于许多科技行业人士来说,扎克伯格所阐述的这一套理念与做法,与中国社交产品微信有许多相似之处。许多科技媒体也在第一时间直指,扎克伯格的新理念实际上是在向微信靠拢。

国外科技媒体 The Information 创始人兼首席执行官 Jessica Lessin , 7 日在其个人脸书账号中,转发该媒体 4 年前发表的文章《 Facebook 想从微信学习什么》 ,随后,扎克伯格 8 日对其发表评论称: “ 如果我 4 年前有听取你建议的话 …” ( If only I’d listened to your advice four year ago… ),字里行间表达出未能更早学习微信的相关作法而感到懊悔。

公开信发出后,纽约时报犀利地指出,扎克伯格为未来的社交网络勾勒出的愿景,其实早已被微信变成现实了:微信可以让人们通过一对一的文字、音频或视频通话互相发送信息。用户还可以在微信上组建多达 500 人的群组。





华尔街日报认为,脸书对商业性和政治性广告的过度依赖,不仅影响用户体验,也让脸书容易陷入各种争议。对比脸书用户在时间线上看到的铺天盖地的广告,微信用户每天的朋友圈里一般只有一两个广告,非常节制。在 2019 微信公开课上,张小龙甚至解释过为什么微信坚持不设置开屏广告。

福布斯杂志也承认,从过去十年间全球互联网产业发展的趋势来看,美国科技企业在创新活力上逐渐落于下风。所以当脸书这样的巨头,开始学习中国互联网企业的商业模式和产品设计,其实也不足为怪。

尽管脸书目前位居全球最大社交网络宝座无可撼动,旗下 Instagram 、 Whatsapp 、 Facebook Messenger 等社交应用在全球笼络了超过 20 亿月活跃用户,但近年来,随着一系列关于脸书平台上用户隐私数据泄漏、假新闻泛滥等丑闻频发,脸书的公众形象严重受损, “ 删除脸书 ” 的呼声四起,该平台自成立以来所一直倡导的开放、连接的理念以及基于此建立的一整套商业模式,也饱受争议。

脸书内部因此开始深入思考社交的未来方向,扎克伯格于近日发布的博客文章,即是对上述思考的一次公开解答。不难看见,扎克伯格认为微信的模式,是助力该公司转型成功的一个重要方向。

