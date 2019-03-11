美媒曝特朗普筹军费方式：100%驻军费＋50%会员费

特朗普政府周一将向国会提交2020财年预算案，其中最引人关注的是其军费开支将增至7500亿美元。尽管去年底特朗普还曾抱怨美国军费已经高到快“疯了”，但今年美国仍提出了这一创纪录的军费预算。为了筹措巨额军费，特朗普政府无所不用其极。美国媒体突然爆出特朗普政府正研究要求盟国负担100%驻军费，再加50%“会员费”的方案。这令美国盟国国内都炸了锅。一名日本网民气愤地称：“面对美国的威胁，各国不得不在贸易上让步，这确保了‘美国经济第一’；如今盟国又被要求承担全部美驻军军费，以便让美国军事实力和威慑力毫不缩减。正是各国的退让使得美国现出吸血鬼原形。”
美国军费开支再创新高，为了筹措到如此高昂的军费，特朗普政府把主意打到日本、德国、韩国等小伙伴身上。美国彭博社称，特朗普近来在和幕僚的私下讨论中设计了一个“特朗普公式”，试图借此为由向盟国要钱，以支付其捉襟见肘的军费。这个公式被他称作“成本加50%”，即任何部署有美军的外国盟友都应该支付全部美军部署费用，并在此基础上再加50%。报道称，这50%的额外费用被称为“会员费”，因为“接纳美国大兵是一种‘特权’”。按照这一计划，有些国家可能要多出5到6倍的钱。
对这一报道，美国国家安全委员会发言人马奎斯9日称，特朗普政府正“致力于为美国人民争取最好的条件”，不会评议“任何尚在争论中的某个具体想法及其进程”。
《华盛顿邮报》称，“特朗普公式”在美国盟友中引发普遍的恐惧，他们认为这是一种敲竹杠行为。一位美国官员称，特朗普所谓“部署成本”的概念到底是什么含糊不清。在本国领土上拥有美国永久军事基地的盟国支付费用方式不同，日韩是提供基地和现金，德国则主要提供土地、基础设施和建筑物等实物，此外盟国还为此对美国提供关税和税收豁免等。美国国际关系学者沃尔特称，要求盟国承担集体防务责任是正确的，但向他们收保护费是错误的，“美军不是雇佣军”。
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