美媒曝特朗普筹军费方式：100%驻军费＋50%会员费

特朗普政府周一将向国会提交 2020 财年预算案，其中最引人关注的是其军费开支将增至 7500 亿美元。尽管去年底特朗普还曾抱怨美国军费已经高到快 “ 疯了 ” ，但今年美国仍提出了这一创纪录的军费预算。为了筹措巨额军费，特朗普政府无所不用其极。美国媒体突然爆出特朗普政府正研究要求盟国负担 100% 驻军费，再加 50%“ 会员费 ” 的方案。这令美国盟国国内都炸了锅。一名日本网民气愤地称： “ 面对美国的威胁，各国不得不在贸易上让步，这确保了 ‘ 美国经济第一 ’ ；如今盟国又被要求承担全部美驻军军费，以便让美国军事实力和威慑力毫不缩减。正是各国的退让使得美国现出吸血鬼原形。 ”





美国军费开支再创新高，为了筹措到如此高昂的军费，特朗普政府把主意打到日本、德国、韩国等小伙伴身上。美国彭博社称，特朗普近来在和幕僚的私下讨论中设计了一个 “ 特朗普公式 ” ，试图借此为由向盟国要钱，以支付其捉襟见肘的军费。这个公式被他称作 “ 成本加 50%” ，即任何部署有美军的外国盟友都应该支付全部美军部署费用，并在此基础上再加 50% 。报道称，这 50% 的额外费用被称为 “ 会员费 ” ，因为 “ 接纳美国大兵是一种 ‘ 特权 ’” 。按照这一计划，有些国家可能要多出 5 到 6 倍的钱。

对这一报道，美国国家安全委员会发言人马奎斯 9 日称，特朗普政府正 “ 致力于为美国人民争取最好的条件 ” ，不会评议 “ 任何尚在争论中的某个具体想法及其进程 ” 。

《华盛顿邮报》称，

“

特朗普公式

”

在美国盟友中引发普遍的恐惧，他们认为这是一种敲竹杠行为。一位美国官员称，特朗普所谓

“

部署成本

”

的概念到底是什么含糊不清。在本国领土上拥有美国永久军事基地的盟国支付费用方式不同，日韩是提供基地和现金，德国则主要提供土地、基础设施和建筑物等实物，此外盟国还为此对美国提供关税和税收豁免等。美国国际关系学者沃尔特称，要求盟国承担集体防务责任是正确的，但向他们收保护费是错误的，

“

美军不是雇佣军

”

。

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