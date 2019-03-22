反对太空军事化的美国 再度拒绝中俄太空军控提议

美国《新闻周刊》网站 3 月 20 日发表文章称，美国指责俄罗斯和中国令太空军事化，却拒绝在两国提出的禁止在太空部署武器的联合提议上签字。

文章称，美国指责中俄两国研发反卫星武器、激光武器和其他可能会使未来战场延伸到地球以外的攻击武器。一群联合国专家特意举行会议讨论 “ 防止外太空军备竞赛 ” 问题，但华盛顿拒绝了莫斯科和北京之前就这一问题提出的计划。

文章称， 3 月 20 日，俄罗斯和中国对美方的言论作出回应，认为是美国妨碍了太空武器不扩散的实现。

俄罗斯外长谢尔盖 · 拉夫罗夫 3 月 20 日在日内瓦裁军大会上发表讲话，指责华盛顿甚至拒绝与莫斯科和北京就联合国提出的有关防止外太空军备竞赛的条约草案开启谈判。中俄两国首次提出该提议是在 2008 年，并在 2014 年对其进行修订，但是美国两次予以拒绝。





拉夫罗夫说： “ 在（本世纪）第二个十年，我们听到的只有借口。他们说，条约谈判是 ‘ 一个长期问题 ’ ，在出现向太空发射武器的真正威胁之前就开始谈判为时过早，设立一个有法律约束力的禁令通常是不切实际的。 ”

“ 与此同时，美国已拨款在防空系统中成立一个太空司令部，并向太空部署攻击性武器。 ” 他补充说， “ 很显然，这一部门将具备打击太空目标的能力。因此，（美国）将要建立一个真正的作战体系，时刻准备将美国不喜欢的国家的轨道所有物清除出外太空。 ”

3 月 20 日，中国外交部发言人耿爽在例行记者会上说，中国 “ 从来没有、今后也不会参与任何形式的外空军备竞赛 ” 。他指出： “ 美国公开将外空定位为新的战场，已经成立了外空司令部，正在组建外空部队，并计划在外空部署激光武器。是谁在加剧外空武器化和战场化风险，是谁在威胁外空安全，这不言自明。 ”

“

实质上，（美国）是要为自身谋求单方面军事优势、研发先进武器寻找借口。美方对中方的不实指责根本站不住脚，中方不予接受。

”

耿爽补充说。他呼吁华盛顿与中国和俄罗斯一道，积极参与到外空军控进程中来，而不是相反。

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