“伦敦病人”艾滋病被治愈？联合国机构:备受鼓舞





据联合国网站报道，英国一名艾滋病毒阳性男子已经有一年半检测不出艾滋病毒，可能已被治愈。联合国艾滋病规划署 5 日发表声明，对这一消息表示备受鼓舞。

2016 年，伦敦大学学院和伦敦帝国理工学院的专科医生在治疗这名患有晚期霍奇金淋巴瘤的男子的过程中，为他移植了来自携带罕见突变基因的捐赠者的干细胞。

研究人员报告说，这名患者自 18 个月前停止服用抗逆转录病毒药物以来，一直检测不出艾滋病毒。

联合国艾滋病规划署执行主任西迪贝表示： “ 找到治愈艾滋病的方法是我们的终极梦想。 尽管这一突破是复杂的，而且还需要做更多的工作，但它给了我们对未来的巨大希望，表明我们可以用科学、疫苗或治疗方法来结束艾滋病。 ”





他同时强调， “ 这一消息也显示了我们离这一天还有多远，以及继续关注艾滋病预防和治疗工作的绝对重要性。 “

目前干细胞移植是高度复杂、密集和昂贵的程序，而且有很大的副作用，并不是治疗大量艾滋病毒感染者的可行方法。不过，来自英国的这一研究结果确实为研究艾滋病治疗策略的研究人员提供了更多的见解，并凸显了持续投资于科学研究和创新的重要性。

在美国西雅图举行的逆转录病毒和机会性感染会议上报告的这一研究结果是到目前为止世界上仅有的两例报告的艾滋病治愈病例之一。第一个病例是柏林的一名男性患者，他在 2007 年接受了类似的癌症治疗。

艾滋病规划署指出，目前仍无法治愈艾滋病毒。该署正在努力确保所有艾滋病毒感染者和受影响者都能获得拯救生命的艾滋病预防、治疗、护理和支持服务。

2017 年，全球有 3690 万人感染艾滋病毒，其中当年的新增感染者为 180 万人。同年，近 100 万人死于与艾滋病有关的疾病， 2170 万人获得治疗。





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