特朗普称与中国的贸易磋商“进展顺利” 但拟长期保留关税措施

美国总统特朗普周三表示，与北京方面的贸易磋商进展顺利，美国谈判代表下周将赴中国进行更多会谈。目前中美两国正在进行磋商，以争取达成协议，结束贸易争端。





美中对彼此价值数千亿美元的产品加征关税。全球最大的两个经济体之间长达八个月的贸易战提高了成本，搅动了金融市场，拉低了美国农产品出口，扰乱了制造业供应链。





“ 协议磋商进展顺利， ” 特朗普在白宫对记者表示，他还说，美国高级谈判代表本周末将前往中国 “ 进一步推动协议的达成 ” 。





当被问及取消对华关税的问题时，特朗普表示： “ 我们不是在讨论取消关税。我们正在讨论在相当长一段时间内保留关税措施，因为我们必须确保，如果我们达成协议， ” 中国要遵守协议。但他没有详细说明。





后来，在俄亥俄州利马的一次演讲中，特朗普再次强调，他希望美国与中国达成一项 “ 伟大的 ” 贸易协议。





“ 我们已经走了这么长的路，一定要是个好协议，如果不是好协议，你就决不会参与。 ” 特朗普在一家坦克制造厂发表讲话时表示。





特朗普政府一名官员周二表示，美国贸易代表莱特希泽和财长努钦下周将在中国进行新一轮贸易谈判。





这次会谈将是特朗普推迟 3 月 1 日上调关税的最后期限以来的首次面对面会谈。 ( 路透社 )

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