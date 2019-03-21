波音公司危机延烧到美五角大楼 代理防长将被查

综合报道，美国交通部 19 日出手调查联邦航空管理局（ FAA ）同波音公司关于波音 737MAX 飞机审批程序之后，美国国防部宣布，将审查代理国防部长同波音公司之间的关系。

报道称，美国国防部督察长已经正式开启一项监督审查工作，调查代理国防部长沙纳汉（ Patrick Shanahan ）涉嫌利用其职权，为他的前雇主波音公司进行宣传的不当行为。一周前，位于华盛顿的反对腐败机构公民责任与道德组织，向五角大楼督察长提出道德诉讼，声称沙纳汉有过宣扬波音和贬低其竞争对手言论。





3 月 20 日，沙纳汉与总统特朗普一同前往俄亥俄州。沙纳汉曾在波音公司工作了 30 多年，领导商用飞机和导弹防御系统项目。在上一任国防部长马蒂斯下台后，自今年年初以来，他一直担任代理防长一职。

波音公司因为在过去 5 个月内发生的两次波音 737 Max 8 客机致命事故，而在全球遭到了严重的信任危机。由于同波音公司特殊的关系，外界此时也在关注着特朗普是否会让沙纳汉转正，正式出任国防部长一职。

国防部督察长办公室发言人艾伦表示，沙纳汉已被告知正在对他进行审查。五角大楼发言人克罗森在声明中称，沙纳汉对此次审查表欢迎。 “ 代理部长沙纳汉在任何时候都致力于遵守他和国防部之间就道德准则达成的协议 ” ，克罗森说， “ 该协议确保任何与波音公司有关的事宜，均由五角大楼内相关官员处理，以消除与波音公司之间发生的任何利益冲突问题 ” 。





在上周的参院听证会上，来自康州的民主党参议员布鲁门塔尔，向沙纳汉质询了有关波音 737 Max 的问题。沙纳汉说他没有和政府中的任何人谈过这个问题，也没有向他们介绍过相关情况。当被问及他是否赞成对此事进行调查时，沙纳汉表示应该由监管机构进行调查。

布鲁门塔尔 20 日表示，必须仔细审查沙纳汉同波音的联系。 “ 事实上，这样的审查已经太晚了 ” ，布鲁门撒尔还把波音公司比喻成 800 磅重大猩猩，称其在五角大楼具有深远的影响力。

沙纳汉于 2017 年 6 月同国防部签署道德协议，当时他被提名担任副国防部长的职务，这也是他在马蒂斯任职期间所担任的职务。

在这份道德协议中，沙纳汉称他避免和其前雇主波音公司 “ 任何实际或明显的利益冲突 ” ，并表示他不会参与涉及波音公司的任何事项。

据悉，现年 56 岁的沙纳汉于 1986 年加入波音公司，他曾因拯救陷入困境的波音 787 梦幻客机（ Boeing 787 Dreamliner ）计划而受到赞誉。





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