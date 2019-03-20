厌恶人类政治家？超25%欧洲人更想要人工智能政府

机器人能当救世主吗？欧洲的一项调查显示，超四分之一的欧洲人更想要人工智能做他们的领导人。四分之一的欧洲人有多少呢？根据联合国 2017 年人口统计，欧洲总人口为 6.34 亿，四分之一意味着大约 1.6 亿人。





据 “ 今日俄罗斯 ” （ RT ） 3 月 20 日报道， 2019 年 1 月份，西班牙 IE 商学院的变革治理中心发起了一项名为《 2019 欧洲技术展望》的调查，主要探究八个欧洲国家：法国、德国、爱尔兰、意大利、西班、荷兰和英国。

调查数据显示，超过四分之一的欧洲人宁愿由人工智能作出国家重要决策，而不是那些人类官员。受访者表示他们 “ 有点想或完全赞成让人工智能作出关于国家运行的重大决策 ” 。具体数据如下，法国 25% ，爱尔兰 20% ，德国 31% ，意大利 30% ，英国 31% ，荷兰数据最高，达到了 43% 。 “ 今日俄罗斯 ” 评论说，这可能代表了他们对人类政治家的厌恶。





这一结果在不同教育水平、不同性别和不同政治立场的人群中基本保持一致。

这项调查进行之际，欧洲政坛正在经历着前所未有的挑战。被 “ 黄背心 ” 示威纠缠了四个月的法国仍然没有走出困境；陷入僵局的脱欧谈判让英国进退两难；复杂莫测的国际国内形势也让德国捉襟见肘，默克尔的民调结果一度降到冰点；诞生于网络的 “ 五星运动 ” 在竞选中取得胜利让意大利掀起了民粹主义的潮流，荷兰自由党的强劲势头也让欧洲人提心吊胆。

或许是这些混乱，让欧洲民众将希望寄托于人工资能。不过，长久以来，欧洲人对技术进步一直有一种警惕，担心就业机会被机器人抢走，社会受控于机器。他们如今求助于机器人之时，也备受煎熬。因为调查同时显示，超过 70% 的欧洲人认为政府应采取强有力的政策措施来限制企业的自动化并解决其社会负面影响。绝大多数欧洲公民对人工智能替代人类工作表示担忧。 40% 的公民则更担心自己的公司会在人工智能崛起之前先倒闭。

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