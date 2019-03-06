菲防长坚持重审美菲共同防御条约

菲律宾国防部长洛伦扎纳 5 日表示，菲美两国必须重新审查双方签订的《共同防御条约》，因为菲律宾不想被卷入战争。他说： “ 我担心的不是（美国）不履行承诺，而是我们不想介入战争。 ” 他认为，菲美《共同防御条约》内容的含糊不清并不能起到威慑作用，在危机时刻，反而造成困惑及混乱。

据《菲律宾世界日报》 6 日报道，洛伦扎纳的声明与菲律宾外交部长洛钦的立场截然相反，洛钦认为不需要审查条约的内容。

洛伦扎纳说： “ 事实是现在的安全环境已经与数十年前完全不同，比当年签署条约的冷战期间的两极世界更为复杂，因此有必要重新检讨条约的内容。 ”

据了解， “ 美菲共同防御条约 ” 是 1951 年 8 月美国与菲律宾在华盛顿签订的联防条约。条约共 8 条，其精神为美国与菲律宾的集体防御制度，在太平洋海域对任一方领土与对其在太平洋的军队、船舶或飞机的武装攻击，两国将依约采取行动，对付共同危险。





洛伦扎纳表示，令他担忧的并不是美国不愿做出安全承诺，而是菲律宾被美国卷入冲突。他强调： “ 菲律宾不愿与任何人发生冲突，将来也不想与任何国家发生战争，然而美国的战舰不断通过南海，很有可能会引发冲突。根据《共同防御条约》，菲律宾将自动被卷入战争中。 ”

洛伦扎纳表示，《共同防御条约》早该在九十年代就检讨，当时美国终止了与菲律宾的基地协议，菲律宾已失去美国的安全保护伞。

3 月 1 日，蓬佩奥在马尼拉会见菲律宾总统杜特尔特（ Rodrigo Duterte ）后发言声称，中国在南海建造人工岛屿，对美菲两盟国构成所谓的 “ 潜在威胁 ” 。

蓬佩奥还声称： “ 由于南海属于太平洋的一部分，菲律宾在南海的军队、飞机或公共船只若遭受任何武装攻击，按照 ‘ 美菲共同防御条约 ’ （ Mutual DefenceTreaty ）第 4 条，美国都将启动共同防卫义务。 ”





中国外交部发言人陆慷对此回应表示，大家可以看到，在地区国家共同努力下，南海局势已经平稳向好，有关各方都在致力于推进 “ 南海行为准则 ” 磋商。同时，中国和南海周边国家也都共同致力于维护地区的和平与稳定。如果域外国家、比如美国，真的是考虑本地区人民的和平、安宁和福祉，就不要无事生非、兴风作浪。

此前，俄罗斯卫星网引述中国传媒大学国际关系研究所教授杨勉分析说， 1951 年，正值冷战时期，菲律宾和美国站在一起，两国签署了互防条约。随着美国前总统尼克松访问中国，一些过去看美国眼色行事的国家，都开始与中国缓和关系。而当今菲律宾与美国的关系同上世纪 50 年代的菲美关系已经有很大差异，菲律宾和中国也建立了比较友好的关系，尽管中菲之间存在领土争端，但两国关系整体上较为稳定，尤其杜特尔特总统上任后，一直奉行对华友好政策。

分析指出，当时签订的互防条约现在已经基本不起作用，而且一直以来，中国也从未因这一条约的存在而拒绝与菲律宾进行军事技术合作，两国在这方面的合作进展是正常的。既然菲律宾国防部现在正在考虑废除这一条约，可以说这一条约如果真的得以废除，中菲关系中的阴影就会彻底消失，当然是好事。但是，这终究是菲律宾和美国之间的事情，中国不会干涉。

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