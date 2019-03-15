李克强称中国经济确实面临下行压力要有更多应对准备 留有政策空间

中国总理李克强周五表示，今年中国经济面临的不确定因素不少，还要有更多的应对准备，中国留有了政策空间，比如提高赤字率 0.2 个百分点，没有超过国际上说的所谓 3% 的警戒线；而且还可以运用像存款准备金率、利率等数量型或价格型工具，这不是放松银根，而是让实体经济更有效地得到支持。





他在全国人大会议闭幕后的记者会上指出，中国经济确实遇到了新的下行压力，今年适度调低经济增速预期目标，用的是区间调控的方式，既和去年经济增速相衔接，也表明不会让经济运行滑出合理的区间，可以说给市场发出的是稳定的信号。

“ （去年中国经济）能实现 6.6% 的增速的确是来之不易。总量达到 90 万亿，在这个基础上，今年预计增长 6%-6.5% ，这是高基数、大总量上的增长，可以说本身就是进。 ” 李克强称。





他指出，面对新的下行压力，要有有力举措，但搞量化宽松，超发货币、大规模提高赤字率，所谓 “ 大水漫灌 ” ，萝卜快了不洗泥，一时可能有效，但会带来后遗症，所以不可取。





“ 我们还是要坚持通过激发市场活力，来顶住下行压力。前些年，我们也遇到下行压力，我们采取的就是激发市场活力的措施，因为市场活力增强了，发展的动力必然增强。 ” 李克强称。





他表示，现在中国市场主体已经超过 1 亿户，把他们的活力激发出来，这个力量可以说是难以估量的；还是要政过有痕，继续推进减税降费、简政，培育新动能、放宽市场准入，营造公平竞争环境等一系列的措施，为市场松绑，为企业腾位，为百姓解忧。





“

把他们的创造力释放出来，我们一定能够保持经济运行在合理区间，而且推动高质量发展。

”

他说。（路透社）

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