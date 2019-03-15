美中贸易磋商进展提振亚股上涨 美元获得支撑

亚洲股市周五上涨，市场人气改善，因有报导称美中贸易磋商取得更多进展，且英国议会投票以压倒性优势支持推迟退欧。





新华社官方微博 “ 新华视点 ” 周五报导称，中国国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤 3 月 14 日上午 7 时应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦进行第三次通话，双方在文本上进一步取得实质性进展。





然而，贸易谈判时间可能较预期更长的前景冲淡了这股欣喜，而且这两大经济强国距离达成协议还有多远，也仍不明确。





努钦周四表示，美国总统特朗普和中国国家主席习近平之间的贸易峰会不会像之前建议的那样在 3 月底举行，因为中美贸易谈判还有更多工作要做。





MSCI 明晟亚太地区 ( 除日本 ) 指数上涨 0.5% 。













隔夜全球股市获得一些喘息，欧洲股市涨至五个月高点，受到银行股的提振。之前英国议会投票排除了无协议退欧的可能性。









“ 最初预期是 3 月完成贸易谈判。因此，任何推迟都会让市场自然推测贸易谈判进展不利，这对于股市是利空因素， ” 东京三井住友资产管理的资深策略师 Masahiro Ichikawa 表示。









英镑兑美元周四跌 0.75% ，投资者准备迎接英国首相特蕾莎梅再次争取英国退欧协议获得批准。





英国议会周四就推迟退欧进行投票后，特雷莎梅获得了第三次为协议争取批准的机会。





美元指数守住涨幅，此前结束了持续四个交易日的跌势。





美元指数 .DXY 基本持平于 96.738 ，周四上涨 0.25% ，从九日低点 96.385 反弹。





美元上涨，因美国公债收益率从本周早些时候的两个月低点攀升，受公司债供应推动。









日本央行一如外界普遍预期维持利率不变，日圆反应不大。日本央行对出口及产出的评估更趋悲观，也符合市场预期。





欧元 / 美元 EUR= 小升 ，至 1.1311 美元，隔夜下跌 0.2% 。 0.1%1.13110.2%





美国原油期货下跌 0.1% ，至每桶 58.55 美元，仍接近周四触及的四个月高点 58.74 美元。





油价周四升至四个月高点，投资人聚焦于全球产量减少及委内瑞拉供应问题。

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路透社

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