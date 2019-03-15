圆周率计算创新纪录！现已到小数点后31.4万亿位

综合报道，每年的3月14日是“圆周率日”。谷歌在14日宣布，圆周率已计算到小数点后的31.4万亿位，新的世界纪录也随之诞生。
报道称，日裔前谷歌工程师爱玛(Emma Haruka Iwao)在谷歌云平台的帮助下，计算到圆周率小数点后31.4万亿位，准确的说是31415926535897位，比2016年创下的纪录又增加数万亿位。
据介绍，爱玛的团队使用了一个名为ycruncher的程序，能将π计算到小数点后数万亿位。该程序由谷歌云平台计算引擎上运行的25个虚拟机驱动。而2016年纪录的创造者皮特(Peter Trueb)是用一台电脑计算出来的。
在谷歌工作了近四年的爱玛14日在一篇博客文章中表示：“对于圆周率来说，最大的挑战是它需要大量的存储和内存空间。”
谷歌称，这项计算需要170TB的数据，与整个美国国会图书馆印刷藏品数据量大致相同。
据悉，爱玛经过大约4个月的计算才打破了此前的世界纪录。
她在另一篇帖子中写道：“数学和科学世界充满了等待被打破的纪录，我们在计算圆周率小数点后31.4万亿数位的过程中很愉快，期待着我们其他的重大挑战。”
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