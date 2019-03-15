圆周率计算创新纪录！现已到小数点后31.4万亿位

综合报道，每年的 3 月 14 日是 “ 圆周率日 ” 。谷歌在 14 日宣布，圆周率已计算到小数点后的 31.4 万亿位，新的世界纪录也随之诞生。

报道称，日裔前谷歌工程师爱玛 (Emma Haruka Iwao) 在谷歌云平台的帮助下，计算到圆周率小数点后 31.4 万亿位，准确的说是 31415926535897 位，比 2016 年创下的纪录又增加数万亿位。

据介绍，爱玛的团队使用了一个名为 ycruncher 的程序，能将 π 计算到小数点后数万亿位。该程序由谷歌云平台计算引擎上运行的 25 个虚拟机驱动。而 2016 年纪录的创造者皮特 (Peter Trueb) 是用一台电脑计算出来的。





在谷歌工作了近四年的爱玛 14 日在一篇博客文章中表示： “ 对于圆周率来说，最大的挑战是它需要大量的存储和内存空间。 ”

谷歌称，这项计算需要 170TB 的数据，与整个美国国会图书馆印刷藏品数据量大致相同。

据悉，爱玛经过大约 4 个月的计算才打破了此前的世界纪录。

她在另一篇帖子中写道：

“

数学和科学世界充满了等待被打破的纪录，我们在计算圆周率小数点后

31.4

万亿数位的过程中很愉快，期待着我们其他的重大挑战。

”

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