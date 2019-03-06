中国将在2019年面临严峻的风险与挑战

中国总理李克强表示，中国这个世界第二大经济体今年需要做出艰难的努力。在中国应对经济放缓和中美贸易争端的同时，也面临着前所未有的严峻挑战和风险。





李克强在全国人大年度政府工作报告中向代表们讲述了减税提振经济、聚焦创新的计划。他还将今年的经济增长目标设定在 6% 到 6.5% 之间。中国人大基本上是橡皮图章。





李克强讲话有 70 多次提到 “ 稳定 ” 或 “ 稳定性 ” 。他谈到稳定股市的必要性、金融部门、失业、预期、国内外投资、以及与美国的贸易摩擦。





李克强说： “ 今年我国发展面临的环境更复杂更严峻，可以预料和难以预料的风险挑战更多更大，要做好打硬仗的充分准备。 ”





贸易紧张关系和关税增加了北京面临的挑战。美国要求引渡科技巨头华为的首席财务官，以及对该公司及其与中国威权政府的联系的担忧，都是这种复杂环境的一部分。





不过，美国和中国官员对双方能够达成协议感到乐观。美国国务卿蓬佩奥星期一说，他感到有希望，在未来几天或几个星期里，会有他所说的重大宣布。





中国商务部长钟山在两会间隙发表讲话说，中美两国仍然需要找到一些共同点。钟山说： “ 现在工作团队还在继续磋商，还有许多事情要做，更加需要中美双方相向而行、共同努力。 ”





在今年的全国人大会议上，中国预计将通过首部外国投资法。李克强说，为了在经济放缓时支持国内企业，中国将削减近 3000 亿美元的企业所得税和社保缴款。





他还表示，政府将增加支出，将采取更加积极的财政政策。





北京今年的军费开支将增加

7.5%

，达到

1770

亿美元左右。分析人士说，实际数字要高得多，但是根据北京公布的数字，中国的预算仍然是印度的三倍，但仍然远远落后于华盛顿，美国去年在国防上花费了近

7000

亿美元。（美国之音）

Twitter

sgnypost





